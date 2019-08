El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, informó desde la ciudad de Bogotá que a pesar que muchos parlamentarios no se encuentren presentes en el país se mantendrá el quórum necesario para seguir sesionando.

En relación a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro, Guanipa, que se encuentra exilado en Colombia, indicó que la misma estaba “engavetada desde hace más de un mes” y señaló que el verdadero propósito de la sesión de la constituyente chavista no se llevó a cabo por temor a las respuestas de la comunidad internacional.

“El Gobierno reculo porque al final saben que esto tendrá una respuesta internacional con represalias hacia ellos” señaló el parlamentario en una entrevista con el periodista Sergio Novelli por VPItv.

Señaló que el régimen de Maduro sigue cometiendo errores y que a pesar de las actuaciones en contra de la Asamblea Nacional continuarán luchando por sus ideales.

"No hay riesgo de perder quorum, a pesar de que muchos parlamentarios no estamos presentes en la AN" @tomasguanipa en #aldiaconSergio @VPITV

