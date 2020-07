Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela designó este martes 21 de julio, al diputado José Manuel Olivares como comisionado presidencial para la salud y atención sanitaria a los migrantes.

Con este nuevo cargo, el gobierno interino intenta canalizar y concretar soluciones para la atención efectiva a los venezolanos, dentro y fuera del país, que estén contagiados de coronavirus, y ante el recrudecimiento de la pandemia en Venezuela.

“Hoy atravesamos la peor etapa de la pandemia en Venezuela, hay un recrudecimiento. Estamos entrando a la fase de expansión y además estamos en una situación vulnerable cuando no tenemos ahorros, no hay comida, no hay servicios sanitarios para enfrentar esta crisis. La Organización Panamericana de la Salud ubica a Venezuela entre los tres países peor preparados para enfrentar la pandemia”, indicó Guaidó durante la sesión del Parlamento.

“Asumo con responsabilidad la tarea asignada por el Presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional”, dijo a través de su cuenta personal de Twitter.

Olivares explicó que ofrecerá dos veces un informe sobre la situación de la pandemia en el país. Entre las funciones que tendrá está la de búsqueda de donaciones de particulares para atender el COVID-19 y la crisis sanitaria en Venezuela, coordinar con los gobiernos la atención de contagiados, garantizar que la ayuda llegue y se ejecute en venezolanos, entre otras.

Asimismo, Olivares recordó que desde el 2016 él, ni ningún miembro del Gobierno ha dejado de denunciar la crisis de salud que viven los venezolanos, además de proponer soluciones que salven vidas día a día.

“Mi compromiso es seguir siendo voz de nuestros pacientes y personal de salud, dentro y fuera de Venezuela”, agregó.