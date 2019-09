El diputado de la Asamblea Nacional, Leonardo Regnault, cuestionó el anuncio de quien usurpa el cargo de ministro de Transporte, Hipólito Abreu, sobre la culminación de las obras que dejó inconclusas la firma brasileña Odebrecht en Venezuela.

Regnault dijo que debe iniciar, a la brevedad, posible una investigación que adjudique responsabilidades en relación con este inmenso acto de corrupción cometido en el país por lo que calificó como la “trasnacional del crimen”.

“Delincuentes amparados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro dejaron cementerios de cabillas y cementos en varias latitudes de nuestras geografías y nadie ha pagado por eso (…) El sarcasmo de la usurpación debe ser respondido con la pronta diligencia de la Asamblea Nacional, para develar la cloaca corrupta que significó Odebrecht en Venezuela, donde después de Brasil y Perú fue el país que mayor corrupción envolvió en torno a esta contratista”.

Tras citar a la Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela, el parlamentario recordó que el régimen de Chávez suscribió 40 contratos con Odebrecht, de los cuales, por solo 18 de estos se les pagó un total de 13.266 millones de dólares, y ahí vemos las obras inconclusas que desangraron a la nación.

En tal sentido, Regnault instó a quien funge de ministro del régimen que, más allá de culminar las obras, a que colabore con la legitima Asamblea Nacional para imputar responsabilidades sobre este megadesfalco a la República.

“¿Quién es el responsable del régimen en el desfalco que significa la paralización del metro Guatire-Guarenas? ¿Qué se dice del Metrocable Petare sur y del Metrocable Antímano?

¿Quién va a dar la cara en relación a la Central hidroeléctrica de Tocoma? ¿Quiénes son los responsable de ese cementerio de obras fantasmas, como el Metrocable La Dolorita, el Metrocable Mariche, el Proyecto Agrario Integral Socialista José Ignacio Abreu e Lima, el Puente Cacique Nigale y el Sistema Vial III Puente sobre el río Orinoco?”, planteó el también dirigente político y miembro de la bancada de Primero Justicia.

Ante este panorama, el diputado puntualizó que el escándalo Ordebrecht merece ser abierto en Venezuela, caiga quien caiga, para ser sancionados los que tengan que ser sancionados por una corrupción que es responsable de que hoy millones de Venezolanos no tengan alimentos, no tengan medicina, no tengan educación, no tengan futuro, publicó el CCN.

Cabe recordar que el 15 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio sentenció al presidente Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión en la Cárcel de Ramo Verde por los delitos de corrupción que se le imputaron, además de ordenar el pago de 35 mil millones de dólares por el daño al patrimonio público del país.