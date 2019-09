Para el diputado de la Asamblea Nacional, Leonardo Regnault, es preocupante la medida unilateral, inconsulta e inconstitucional que pretende imponer el usurpador Nicolás Maduro de convertir al Petro en una moneda obligada en la circulación e inversión en el sector inmobiliario venezolano.

“Esa necedad y esa falacia de formalizar el Petro como moneda del ya empobrecido sector inmobiliario nacional sólo significará más problemas en un sector que está arrinconado y ahogado en la penuria, un sector que tiene que ver con el sagrado derecho de todos los venezolanos de tener una vivienda digna”, planteó el legislador.

En tal sentido, el dirigente de Primero Justicia sentenció que esta pretensión choca, en primera instancia, con la Constitución vigente, que claramente establece en el artículo 318 que la unidad monetaria de la República es el bolívar. El diputado advirtió que la actitud del usurpador viola este principio al evidenciar con sus palabras que definitivamente el Banco Central de Venezuela es una entelequia al que le quita las facultades a esa entidad.

“En segunda instancia choca con la realidad: se sabe que hace más de un año hizo su aparición esta cosa que Maduro quiso imponer en diferentes sectores del comercio nacional e internacional, pero que hoy en día ha fracasado como tipo de pago. Claro que existen otras criptomonedas como método de pago en el sector inmobiliario, pero el Petro no ha generado confianza, ni seguridad.

¿Quién va a meterse con algo cuyo uso a nivel internacional ha sido objeto de sanciones? No es factible el uso del Petro en la compra y venta de bienes e inmuebles, por lo que su imposición es una irresponsabilidad más de Maduro y de su combo”, argumentó el parlamentario.

Para finalizar, Regnault enfatizó que no puede ser que el régimen quiera abordar la hiperinflación, que es lo que castiga dramáticamente el sector inmobiliario, con algo que no es factible como lo es el petro. La hiperinflación a nivel general se ataca con medidas macroeconómicas, no con estafas ni con un fracaso reiterado, repetido, tipo segunda parte de una mala película.

NDP/CCN