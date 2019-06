U grupo de diputados y la esposa del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, pudieron verlo finalmente en Fuerte Tiuna.

La visita fue posible gracias a la intervención del Grupo de Boston, según se confirma en las redes sociales. Sobella Mejías, la esposa de Zambrano comentó que era la primera vez que este veía la luz del día desde su detención hace 36 días.

Oscar Ronderos (AD) de la AN y Gerardo Márquez (4F) de la ANC más el exdiputado Pedro Diaz Blum del Grupo Boston. Conversaron con el preso en confinamiento solitario por más de un mes.Manifestó no haber sido torturado. Esto NO ES DEMOCRACIA.Hay que decirlo.

— Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) June 13, 2019