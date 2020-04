El diputado por Carabobo Ylidio Abreu, presidente de Un Nuevo Tiempo en la entidad afirmó este miércoles que el régimen “canibalizó otras refinerías del país, producto de la falta de mantenimiento que se dejó de hacer durante décadas, para poder arrancar la refinería El Palito”.

El Palito necesita, con las condiciones actuales, 140 mil barriles diarios de petróleo para producir al cien por ciento gasolina y la realidad es que: “esto no está sucediendo en este momento”.

De acuerdo a la información interna que maneja de la refinería El Palito, el parlamentario indica que la poca gasolina que se pudiera comenzar a producir representa apenas el 40% de la capacidad total y ni siquiera llega al octanaje que se requiere de 91 y 95, debido a que no cuentan con los aditivos para tal fin.

“En condiciones normales, la producción debería estar por encima de los 90 mil barriles diarios de gasolina”, apuntó Abreu.

No es posible que un país petrolero no cuente con los 140 mil barriles diarios de petróleo para reactivar una refinería como la de El Palito, insistió el diputadó.

Canibalización de las refinerías

Otro elemento importante y que puede incidir en el funcionamiento futuro de la refinería El Palito, es que se utilizaron repuestos y piezas de las refinerías de Punta Cardón y Amuay, en el estado Falcón, así como el catalizador que lo trajeron de Puerto La Cruz, destacó.

“Todo se ha ido deteriorando de manera progresiva; en realidad lo que hicieron fue destruir Cardón y Amuay para arrancar como sea El Palito”, denunció.

Acabaron con todos los complejos refinadores, argumentó Abreu, y ahora quieren arrancar la refinería de Puerto Cabello con retazos de otras plantas refinadoras. Eso es piratear los procesos y es inadecuado, llevaron a la industria petrolera a la quiebra.

Gasolina de bajo octanaje

Asimismo, el diputado carabobeño afirmó que de acuerdo a la información que maneja la gasolina que va a salir de El Palito, “está por debajo del octanaje requerido de 91 o 95, ya que se ubica en 83 octanos o hasta menos”.

Lo que se está haciendo, puede retornar de alguna manera el bombeo a Yagua que cubre los estados centrales y llaneros, así como Manporal-Barquisimeto que cubre los estados occidentales, destacó.

Hay un déficit de 800 mil b/d de petróleo

Por otra parte, el diputado Abreu explicó que, actualmente “estamos produciendo como país apenas 400 mil barriles diarios de petróleo, lo que significa que si las refinerías estuvieran en condiciones normales nada más Cardón y Amuay requiere 943 mil barriles diarios de petróleo por día, entre ambas.

“Mientras que El Palito en Puerto Cabello, necesitaría 140 mil (b/d) y la refinería de Puerto La Cruz 200 mil (b/d) de petróleo, que al sumarlas arroja una cifra superior a un millón 273 mil barriles de petróleo diario que se exige solo para surtir las cuatro refinerías del país y la verdad es que en este momento estamos produciendo nada más 400.000 barriles diarios”.

Tenemos un déficit superior a 800 mil barriles diarios de petróleo, nada más para enviar a las refinerías, no para exportar ni para otro uso, dijo Abreu.

Abreu aclaró que en la actualidad realmente se necesitan alrededor de 150 mil barriles diarios de gasolina para cubrir la demanda nacional.

El parlamentario enfatizó que “la realidad del país es que no se está produciendo la cantidad de gasolina que se requiere y que también hay menos vehículos en el mercado. Ambos elementos se han unido y por eso el consumo está muy por debajo de la cifra de 2012”.

“La refinería El Palito supuestamente la están arrancando pero con un crudo pesado que tiene una gravedad de 30 grados, lo que dificulta aún más la producción de gasolina”, aseveró el parlamentario.

Consumo nacional ha ido en descenso

Abreu recordó, que para el año 2012 el consumo nacional de combustible estaba por el orden de los 310 mil barriles diarios de gasolina, con más vehículos que ahora por supuesto, sin déficit y sin hiperinflación; no obstante, en el año 2018 el consumo bajó y fue de 170 mil barriles diarios de gasolina que se necesitaban para el consumo nacional. Este ha ido bajando, no porque no se requiera, sino por la misma crisis que hay en el país de vehículos que han salido de circulación.

El presidente de UNT Carabobo adicionó, que si se hubiera sostenido ese nivel de consumo, era imposible mantenerlo, porque actualmente el déficit no se refiere exclusivamente a la refinación, sino que está relacionado con la falta de producción de petróleo.

Nota de Prensa UNT Carabobo