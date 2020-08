Diputados de la Asamblea Nacional rechazaron los indultos otorgados por el gobernante Nicolás Maduro la tarde del 31 de agosto, tras afirmar que no son delincuentes, por lo que igualmente consideran que se trata de un circo electoral, en referencia a los comicios previstos para diciembre.

A través de sus cuentas en Twitter, varios de los parlamentarios beneficiados con la medida tomada por Maduro, presuntamente en medio de un proceso de diálogo con factores de la oposición venezolana.

Los 26 los diputados que fueron indultados por órdenes de Nicolás Maduro, todos tenían la inmunidad allanada por órdenes de la impuesta Constituyente, acusados de supuestos hechos terroristas o relacionados con el 30 de abril de 2019.

La diputada Mariela Magallanes (La Causa R – Aragua), quien se encuentra desterrada en Italia desde 2019, respondió que “Ni Maduro es presidente ni en Venezuela hay estado de Derecho. Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes de una tiranía criminal”.

A pesar de ello, la parlamentaria aragueña dijo que celebrará por aquellas personas que podrán reencontrarse con sus familiares tras estar detenidos sin justificación. “Abogo porque todos los que hoy son prisioneros de guerra, salgan de su injusto cautiverio. Eso no legitima al dictador porque nunca cometieron delito”.

El diputado Américo de Grazia (La Causa R – Bolívar), quien también está desterrado en Italia desde 2019, también ratificó que Maduro no es presidente. “Si usted (Maduro) quiere contribuir a la paz de Venezuela indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle”.

El parlamentario Juan Pablo García (Vente Venezuela – Monagas) dijo que el gobernante “pretende arreglar su situación” para obligarlos a “participar en el circo electoral, a punta de indultos, que como usurpador, no está facultado para otorgar”.

El diputado Luis Stefanelli (Voluntad Popular – Falcón) precisó que estas decisiones se deben a la presión de la comunidad internacional. “Cualquiera sea el lugar en donde me encuentre y en la situación en la cual me encuentre, seguiré en contra de tu farsa electoral y por la salida sin condiciones de tu dictadura”.

Sin duda, la presión de la comunidad internacional te dobló las patas Nicolas.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia – Zulia), también se pronunció por esta medida, y dijo que Maduro es “un verdugo que ha destruido la institucionalidad” y ahora aparenta visos de institucionalidad para “salvar su farsa del 6D. Usted no tiene autoridad para perdonar a nadie”.

El caso de Freddy Guevara, quien fue el primer perseguido bajo esta figura y actualmente refugiado en la embajada de Chile en Caracas, o se encontraban relacionados con los sucesos del 30 de abril de 2019 acusados por los mismos siete delitos.

El diputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, aseguró que el régimen no posee la legitimidad para conceder exención en Venezuela. La dictadura anunció este lunes el “indulto” de decenas de dirigentes opositores apresados o exiliados. “Yo no he cometido delito alguno. Mi vida la he entregado siempre al servicio y al trabajo por el bien de Venezuela”, aseguró a través de sus redes sociales.

Indulta quien tiene legitimidad.

Lista de los 26 los diputados indultados por órdenes de Nicolás Maduro: Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Freddy Superlano, Américo de Grazia, Carlos Lozano, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Guanipa, Luis Stefanelli, Carlos Paparoni, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Rafael Guzmán, Franco Casella, Juan Pablo García, Winston Flores, José Simón Calzadilla, Henry Ramos Allup, Edgar Zambrano, Luis Florido, Juan Pablo Guanipa, Gilber Caro, Ismael León, Renzo Prieto y Tony Geara, publicó talcual.com