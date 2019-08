View this post on Instagram

Luego de la denuncia de lo ocurrido en Palma Sola por la decidía e indiferencia de las autoridades, hacemos seguimiento a la situación y constatamos no solo el impacto ambiental, sino el duro impacto en las condiciones de vida de pescadores y kiosqueros que tienen en esta zona el único medio para son tener a sus familias y sobrevivir en esta Venezuela de crisis compleja. Junto a @bozotamayo y @angelalvarezgil inspeccionamos el lugar y conversamos con sus habitantes con el compromiso de trabajar unidos para alcanzar el cambio que nos merecemos todos los venezolanos.