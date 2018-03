Recordemos que el viernes pasado en el periódico Últimas Noticias se informaba que el diputado Gilber Caro intentó fugarse, pero eso quedó desmentido luego de que sus abogados se reunieran con el director del penal Hombre Nuevo y se nos informó que el traslado se realizó a las 3:00 a.m. por orden de este ministerio. Por esto hoy nos presentamos aquí, porque su defensa, su familia y la Asamblea Nacional en pleno exigimos a la ministra que ponga fin a esta desaparición forzosa, afirmó la parlamentaria.

La dirigente nacional de Voluntad Popular informó que en estos momentos familiares de Gilber Caro y parlamentarios de la Unidad Democrática están recorriendo diferentes centros penales del país para ubicar al diputado.

No solo no sabemos dónde está, sino que desconocemos su condición física o mental. Por eso exigimos a la ministra que ponga fin a esta situación y nos diga donde está nuestro hermano, pero si no lo hace le advertimos a la señora Iris Varela que esta desaparición forzada de un diputado, que en principio debería estar libre debido a su inmunidad parlamentaria, es un delito punible de acuerdo con nuestro código penal y que se tomarán acciones legales en su contra, sentenció.

El jefe de fracción parlamentaria de la Unidad Democrática, diputado Juan Guaidó, destacó que los métodos y el trato dispensado por el Ministerio de Servicio Penitenciario contra el diputado Gilber Caro se asemejan al trato que dan los grupos terroristas a sus prisioneros.

