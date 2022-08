Dirigentes opositores de las regiones proponen incorporarse a los consejos comunales

En mayo pasado, Nicolás Maduro dijo que existían 49 mil 178 consejos comunales y unas 3 mil 640 comunas “en pleno funcionamiento” en todo el país, justo en momentos en que el Consejo Nacional Electoral brinda talleres de formación para la renovación de vocerías a más de 500 consejos comunales de Caracas y cuando unos 5 mil de estas instancias iniciaron el proceso de renovación en julio.

La oposición no había prestado mucha atención al proceso de renovación comunal hasta ahora, cuando el nuevo ministro de Comunas, Jorge Arreaza, inició una fuerte campaña para impulsarlo.

Por tanto, dirigentes de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo en Caracas y de Acción Democrática en Aragua ven en este proceso una oportunidad que el antichavismo no debe desaprovechar.

Las razones que obligan a no ignorarlos

En primer lugar, creen que serviría para reconectarse con las bases ciudadanas y los problemas reales de la gente, una de las principales falencias de los partidos en la actualidad. Segundo, le serviría para deslastrarse de un discurso que les ha mantenido alejados de estos espacios de mando. Y tercero, sería una piedra de base muy importante para la reorganización de las bases de oposición de cara a las presidenciales de 2024 y para hacer contraloría social a los recursos que se asignan a los consejos comunales en todo el país.

José Leonardo Regnault, integrante de la Dirección Regional de Primero Justicia en Caracas, exdiputado a la Asamblea Nacional 2016-2021 y representante de PJ en la Comisión de Alianzas de la Plataforma Unitaria, comenzó a hacer el planteamiento a lo interno de su partido. Busca respaldo institucional para presentarlo a la Plataforma Unitaria, con miras a su implementación como parte de una estrategia más amplia de la oposición.

“Los partidos políticos, como estamos ahorita, no le estamos sirviendo a la democracia. Tenemos que participar en todos los espacios que existan. Politizar suficientemente a la ciudadanía para defender y también ejercer sus derechos y deberes. Hay líderes reales en los barrios que no están en los consejos comunales porque en un principio no participamos, y terminamos dejando ese tejido al PSUV”, afirmó el dirigente de PJ.

Son inconstitucionales pero existen

Desde la perspectiva del exdiputado de Primero Justicia, la narrativa opositora sobre la inconstitucionalidad de los consejos comunales tiene un fundamento válido y verdadero, pero reconoce que el no involucrarse en ese espacio ha facilitado las cosas al oficialismo.

“Hay que tener táctica para avanzar. Aquí no va a haber democracia si no ganamos espacios. No va a haber democracia si la mayoría de la gente no entiende que tiene que involucrarse y si los partidos no entendemos que nosotros tenemos que reconectar con la gente. Los vecinos están dispuestos a participar en sus elecciones de consejos comunales, ganar y frenar al autoritarismo. Bueno, nosotros tenemos que acompañarlos”, enfatizó.

Los consejos comunales son estratégicos

Desde el municipio Ribas del estado Aragua, Víctor Vargas, concejal y secretario juvenil de la Acción Democrática leal a Henry Ramos Allup, asegura que para su partido el llamado a participar en los consejos comunales es estratégico.

“Estamos de acuerdo con que el ciudadano participe en cualquier rendija de democracia por la que pudiera entrar para solucionar sus problemas. El Ejecutivo les baja recursos a los consejos comunales para proyectos y es importante que la sociedad se involucre”, afirmó Vargas.

Aunque recalca que ni él ni el partido avalan la forma como fueron concebidos los consejos comunales y las comunas —por fuera de la Constitución y con un profundo carácter marxista— reconoce que son una realidad política que no puede ser ignorada.

Víctor Vargas asegura que los consejos comunales pueden ser una herramienta para fortalecer a la oposición, si se usan para resolver problemas puntuales y cotidianos en las comunidades.

“Así como la protesta social y los reclamos son importantes, a nivel de las bases es importante acompañar a la gente en la solución de sus problemas de todos los días. AD tiene presencia en la inmensa mayoría de las comunidades de Venezuela. Yo veo necesario involucrarse en ese espacio, veo una gran oportunidad y los concejales de AD en Aragua estamos acompañando todo este proceso de los consejos comunales”, aseguró.

Participar en los consejos comunales y retar al PSUV

El concejal por Caracas, José Gregorio ‘Goyo’ Cáribas, presidente de la Comisión de Desarrollo Espiritual y Buen Vivir del Concejo Municipal y dirigente de Un Nuevo Tiempo, dijo estar muy de acuerdo con la participación de la oposición en las elecciones de consejos comunales.

Aseguró que esta semana se comunicó con la presidenta de la Comisión de Comunas del Concejo Municipal de Caracas, Danniellys Angulo (PSUV) y le planteó esa inquietud:

“Le dije a la concejal del PSUV que queremos participar, que no nos cierren las puertas y nos digan los requisitos. Ella quedó sorprendida. El año pasado intentamos participar, ganamos en varios consejos comunales y luego no les dejaron registrarse en el ministerio”, recordó Cáribas.

Aunque consideró que ocupar los consejos comunales y comunas con dirigentes comunitarios autónomos, independientes o de la oposición puede allanar el camino de la organización opositora para 2024, enfatizó que ese no debe ser el objetivo.

“No podemos ver 2024 como el norte para hacer esto, sino tratar de involucrarnos en los temas de las comunidades porque los consejos comunales son un espacio para hacer denuncias. Si la gente ve una alternativa y participa, eso puede traer muchos cambios, la gente se da cuenta de que hay otras caras. Creo que tenemos que retarlos, participar con las herramientas que ellos dan y recuperar esos espacios perdidos”, aseguró.

