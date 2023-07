No todas han tenido las mismas oportunidades. Mujeres de diferentes sectores de Carabobo no cuentan con una profesión que les permita contar con un ingreso económico y superarse, por lo que varios diseñadores se unieron para contribuir con su talento en la obtención de recursos para la preparación en un oficio de quienes así lo desean.

Se trata de la campaña “Con M de Mujer”, una iniciativa del Centro de Estudios para la Formación Integral de la Mujer (Cefim), en la que participan 11 marcas que realizan, cada una, el diseño exclusivo de tres piezas inspiradas en una comunidad determinada, y parte de los ingresos obtenidos por la venta, se destinará a las becas de los oficios del trabajo que se imparten desde el Cefim desde hace 40 años.

Los sectores que inspirarán a los diseñadores son La Manguita, Ricardo Urriera, Bicentenario, Santa Inés, San José de Los Chorritos, Trapichito, Las Flores, El Socorro, La Isabelica, Michelena y Trincheras, comunidades donde sus mujeres recibirán capacitación gratuita en oficios como costura básica y avanzada, asistente al adulto mayor, gastronomía y bombonería fino artesanal.

Alianzas estratégicas

Ya son más de tres mil mujeres las que se han graduado en los 40 de Cefim, muchas de ellas siguen en el mercado laboral o están produciendo en sus emprendimientos particulares. La directora ejecutiva de la institución, Bárbara Améstica, resaltó que por la situación del país hay más necesidades y necesitan de aliados para cumplir con su función de ayudar a ese más de 50% de mujeres que no cuentan con un empleo formal.

Actualmente cuentan con alianzas estratégicas para impartir los cursos, como es el caso de Maquinaro, la Maternidad Santa María y la Academia de gastronomía La Cocot, mientras que en “Con M de Mujer”, participarán como diseñadores de las piezas Alma Hunters, Tres, Liliana Carmona Bottier, Kashi, Afrodizia Swimwear, By Nataly Nicholls, Carolina Perdomo, Maca in Boga, Marie Mezal, Sisterhood, by Sabatino y Vim.

Améstica destacó que, además de la formación de las mujeres, el objetivo de esta campaña es dar a conocer a las diferentes comunidades por sus aspectos positivos, historia y por su gente, mientras que le dará proyección a las marcas que son hechas por talento nacional.

Para lograr este proyecto las comunidades serán visitadas para la creación del contenido necesario para los perfiles de cada arca. Posteriormente, se realizará un desfile de modas para presentar al público las piezas elaboradas “Con M de Mujer”.

Para Joice Vallesteros, de Sisterhood, como marcas locales están convencida de que aportar a las comunidades es clave para avanzar. “La moda, además de ser un arte, es un sentimiento que se puede canalizar para ayudar a otras mujeres. “Con M de Mujer” es un movimiento que comienza con a moda, pero pretende ir mucho más allá. Es estar a la vanguardia, marcar un precedente, influir positivamente y unirnos en el propósito de mejorar como sociedad”.

El llamado desde el Cefim es a otras marcas y empresas para sean aliados de esta iniciativa que cuenta con el apoyo del Instituto Santa Cruz y la Asociación Civil Impaktemos, todo con el objetivo de que sean más las mujeres las que tengan la oportunidad de cambiar sus vidas, las de sus familias y de sus comunidades, al formar parte de una actividad económica.

