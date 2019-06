El cineasta neozelandés Taika Waititi, que triunfó con la película “Thor: Ragnarok” (2017), se pondrá al frente de una cinta animada sobre Flash Gordon que prepara Disney, informó este lunes el medio especializado Deadline.

Fuentes cercanas a este proyecto aseguraron a Deadline que Waititi escribirá y dirigirá esta película, aunque el círculo cercano del realizador matizó que todavía no se ha definido por completo cuál será su rol en este largometraje.

El estudio Fox, cuya compra cerró Disney el pasado marzo, llevaba varios años intentando sacar adelante una cinta con el personaje de cómic de Flash Gordon como protagonista.

Los directores Matthew Vaughn, conocido por la saga de acción y comedia “Kingsman”, y Julius Avery, que firmó “Overlord” (2018), estuvieron vinculados a estos intentos que finalmente no llegaron a buen puerto.

La novedad, a diferencia de los proyectos anteriores, es que Disney quiere que esta adaptación de Flash Gordon sea una película de animación.

Las aventuras espaciales en cómic de Flash Gordon ya habían llegado a la pequeña y gran pantalla a través de varias series y películas entre las que sobresale, por ejemplo, la cinta “Flash Gordon” (1980), protagonizada por Sam J. Jones y Max Von Sydow.

Waititi causó sensación con “Thor: Ragnarok”, tercera película de la saga sobre este superhéroe de Marvel y que recaudó 854 millones de dólares en todo el mundo.

Con Chris Hemsworth de nuevo en la piel de Thor, este largometraje incluía también en su notable reparto a Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Tessa Thompson y Anthony Hopkins.

Waititi, cuya carrera incluye también las películas “What We Do in the Shadows” (2014), que ahora tiene un “remake” como serie en EE.UU., y “Hunt for the Wilderpeople” (2016), estrenará en octubre la comedia “Jojo Rabbit”, una sátira del nazismo basada en la novela “Caging Skies”, de Christine Leunens.

Scarlett Johansson, Sam Rockwell y Rebel Wilson son las caras más conocidas del elenco de una cinta en la que Waititi interpretará a Adolf Hitler. EFE