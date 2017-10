Un agobiante malestar está presente a todo lo largo del acontecer social, económico y ciudadano de la nación. No hay descanso en este tipo de escenarios sobrecargados de tantas cosas absurdas, acumuladas, hirientes y pendientes por hacer. Hay una arrasadora ola de ansiedad y angustia, que se desplaza a lo largo del país, entorpeciendo y derrochando el preciado tiempo de cada persona. Por todos lados, en cada esquina, en cada pueblo y ciudad, los escenarios son los mismos: Es manifiesto el desequilibrio individual y ciudadano, que afecta a los ubicados en uno u otro lado de la confrontación política en que se sume la sociedad venezolana. Muchas veces, nos hemos preguntado si estamos ya “a punto de entrar un manicomio”, con un irreversible grado de desequilibrio emocional. La nota buena es que no hay “colas” para entrar allí. Quizás se deba esto a que por al enajenamiento mental avanzado, no sepamos ni dónde queda ese centro psiquiátrico…