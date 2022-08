Correo del Caroní Francesca Díaz

Profesores y maestros de Ciudad Guayana secundan las manifestaciones que han tenido lugar en Caracas a razón del incumplimiento en el pago de vacaciones por parte del Ministerio de Educación, al respecto, el gremio aseveró que mientras en la capital se hizo el pago de un monto errado debido a un mal cálculo, en Guayana los docentes aún no han recibido el estipendio.

La presidenta de la Federación de Maestros en Ciudad Guayana, Carmelis Urbaneja, rechazó el cálculo realizado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) por concepto de vacaciones. Según la vocera gremial, el monto percibido por los profesores de Caracas no alcanza los 800 bolívares, mientras que en Bolívar el pago está retrasado por varios días.

“Los docentes de Guayana no han recibido el pago del bono vacacional. A nosotros nos debían pagar las vacaciones el 10 de julio, pero hasta la fecha no nos han cancelado. Nuestra contratación colectiva establece que se cancela los primeros 10 días del mes. Son 110 días de bono vacacional, 28 días de ajuste salarial y 38 días de alícuota. Los docentes jubilados debían percibir 128 días de bono recreacional, es decir, nos vamos de vacaciones sin dinero”, denunció Urbaneja.

Al respecto, Urbaneja explicó que la problemática en Caracas responde a que se pagó un monto menor para el período vacacional debido a que el cálculo fue hecho con el salario de 2021, sin tomar en cuenta el aumento decretado por el Ejecutivo en marzo de 2022, que incrementó los estipendios públicos en 1.704%.

“No cancelaron como tenía que ser. El bono vacacional se canceló con el sueldo viejo, no cancelaron completo, todavía Onapre le debe a los docentes. No han dado respuesta. Solo escuchamos por ahí que la ministra dijo que no han cancelado por el problema de bloqueo. Primera vez que los docentes salimos de vacación sin que nos cancelen nada. No nos alcanza para comprar medicinas. Un docente sacó 700 bolívares de vacaciones, es una falta de respeto”, cuestionó.

Advirtió que, de no resolverse la situación, no volverán a las aulas en el mes de septiembre. “Nos vamos a unir los docentes de Caroní. Si no cancelan nuestras deudas, nosotros no vamos a regresar a las escuelas. Además, es necesario que se hagan mejoras en los planteles en cuanto a infraestructura. No nos alcanza, la estructura se está cayendo, el transporte… Cómo podemos trabajar así”, esgrimió.

Urbaneja instó a los entes competentes a reunirse con los gremios de profesores para poder llegar a acuerdos de pago correspondientes a la contratación colectiva. “Hay que cancelar las deudas para que el nuevo año escolar sea eficiente, si no, las escuelas se van a parar. Son 37 escuelas de la Gobernación y 200 escuelas del Ministerio de Educación, esto afectará a los alumnos”.

Reclamos en diferentes estados del país

Docentes de Caracas, Miranda y Barinas protestaron la semana pasada exigiendo el pago del bono vacacional, a su vez, una de las exigencias del gremio es la derogación del instructivo Onapre. Profesores de Caracas manifestaron frente al Ministerio de Educación exigiendo el recálculo del pago de vacaciones, ya que, según sus declaraciones, recibieron aproximadamente 700 bolívares lo que no corresponde al monto completo.

Al respecto, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) interpuso una demanda de nulidad contra el Instructivo Onapre, esta herramienta promulgada por el ente presupuestario gubernamental hizo una modificación en las interescalas salariales rebajando los porcentajes de primas por profesionalización y antigüedad, dando lugar a un recorte de salario.

Hasta el momento del procesamiento de esta información, las autoridades educativas del Estado no se han pronunciado con respecto a la ausencia del pago ni a las denuncias de mal cálculo hechas por el gremio educativo.

Con información del Correo del Caroní