#AvanceIMP Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, 5 de octubre, un nutrido grupo de docentes se encuentra frente a la Inspectoría del Trabajo en el centro de Barquisimeto, en una acción de calle en reclamo de sus reivindicaciones salariales. Esta actividad también cuenta con el respaldo de los profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) así como de organizaciones civiles y políticas que exigen mejores condiciones de vida para los venezolanos. Es importante mencionar que para este 5 de octubre el régimen de Nicolás Maduro había anunciado la apertura de los centros educativos como espacio de consulta formativa para los niños. No obstante, los docentes se negaron al llamado por cuanto aseguran no existen las condiciones mínimas para el retorno a actividades educativas. Los docentes hacen un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta ante la precariedad de los servicios públicos, los bajos ingresos y la severa crisis que afecta al país. Se estima que la acción de calle se prolongue hasta horas de mediodía. Lea las noticias más destacadas en www.elimpulso.com #AvanceIMP #ProtestaNacional #Docentes #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #5Oct