Coral Gables (VIP-WIRE).

“Lo mejor del beisbol es que uno pudo hacer ayer algo que iba a hacer mañana”… Manny Trillo.-

-o-o-o-o-

Hoy y mañana son Días del Correo. No les contesto a quienes no informan desde cuál ciudad o pueblo escriben. Lo siento.

José L. Bonilla, de Torreón, pregunta…: “¿Cual es el récord de mayor cantidad de juegos entre un primer lugar y un ultimo lugar de una división en una temporada?”.

Amigo Pepe…: No tengo esa respuesta. Lo siento.

Juan de J. Colmenares D. de Caracas, opina…: “Usted predice a los Astros para la Serie Mundial, pero aparte de Altuve no tienen super estrellas. Agregaría a Carlos Correa, pero no les veo equipo para ganar dos años seguidos. Boston luce mucho a menos que se caigan como el año pasado. Dodgers no se ven tan fuertes. Los Nationals desdibujados. Cleveland y Boston son los únicos de los ganadores del año pasado que se ven cómodos. Oakland el equipo sorpresa y se le nota hambre de ganar. Quiere cambiar su predicción o ajustarla un poco?”.

Amigo y tocayo…: ¡¿Alguna vez me has visto cambiando mis predicciones?”.

Alberto Romo Ch. De Guadalajara, recuerda…: “Tengo entendido que mi Sr. padre, Alberto Romo Chávez, fue el último en lanzarle a Babe Ruth, cuando fue invitado por Don Jorge Pasquel a la cuidad de México, en Julio de 1947. El mánager de los Diablos Rojos, Don Ernesto Carmona, “El Conde de San Basilio”, uno de los personajes más ilustres y pintorescos en ese tiempo, decidió que le lanzara el Brujo Rosell, pero este se quiso lucir e hizo abanicar a Ruth varias veces. El público lo que quería era verlo batear jonrones, por lo que pusieron a lanzar a mi padre, ya que fue uno de los de mejor control. Lanzó para que Ruth bateara jonrones. ¿Sería tan amable, de ser posible, en colaborar con esta historia?”.

Amigo Beto…: “Ya todo está relatado.

Marco Yánez, de Navojoa, pregunta…: “¿Por qué trata de arrogantes a los Dodgers?”.

Amigo Maco…: Porque todos los no uniformados alrededor del equipo son arrogantes. Es la obligación de identificar a cada quien como es.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta…: “¿Por qué tantos nuevos nobres de los estadios de Grandes Ligas, tan difíciles de recordar?”.

Amigo Pele…: Porque los propietarios de equipos descubrieron que acomodarles una denominación comercial produce mucho dinero. Por ejemplo, Comérica Park paga, Tigers Stadium no. Igual que PNC paga, pero no Three Rivers.

Jesús Galavis, de Hermosillo, opina…: “Tiene muchísima razón ,en la respuesta que le brindo al Sr. José G. Chirinos de Acarigua, en la columna del martes cuatro de septiembre del presente año. Es una inmensa diferencia apostar a que tú equipo gana a hacerlo a que pierde”.

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5