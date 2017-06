El portero de la selección Sub-21 italiana Gianluigi Donnarumma aseguró hoy que su futuro “se decidirá después del Europeo” y que en este momento está “sereno”, tras la polémica por no haber renovado su contrato con el Milan.

Donnarumma compareció hoy en rueda de prensa antes de la semifinal que Italia jugará mañana contra España en el Europeo Sub-21 de Polonia y subrayó que está “tranquilo” a pesar de las polémicas de las últimas semanas.

“Estoy aquí porque quiero demostrar que estoy sereno, solo pienso en el partido de mañana. Siento que haya todo esto a mi alrededor, pero pienso en mañana y mi futuro se decidirá solo después del Europeo”, declaró Donnarumma.

El portero italiano compareció junto con el seleccionador Luigi Di Biagio, pero no contestó a ninguna pregunta sobre el mercado de fichajes.

Donnarumma afirmó que participar en el Europeo “es una experiencia fantástica” que le ayudará “a crecer aún más” y aclaró que el protagonismo mediático que tiene en este momento no le está afectando en sus actuaciones.

El guardameta vivió un día intenso el domingo: primero publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que su intención era reunirse con el Milan para negociar su renovación y, poco después, anunció que su perfil había sufrido una intrusión por parte de piratas informáticos.

“Las redes sociales en algunos casos son divertidas y en otros, no. Normalmente los uso para pasar el tiempo”, dijo.

El arquero comentó además lo sucedido durante el primer partido de este Europeo, en el que algunos aficionados le criticaron y le lanzaron unos dólares falsos tildándole de “mercenario”.

“No me había dado cuenta de que eran dólares, pensaba que solo eran hojas de papel. Luego hemos bromeado sobre eso con mis compañeros”, explicó sonriendo.

Por su parte, Di Biagio analizó el duelo de mañana contra España y afirmó que, a pesar de las bajas de Andrea Conti y de Domenico Berardi, tiene confianza en su plantilla.

“Tengo a 23 jugadores y todos tienen el nivel necesario para jugar”, afirmó.

España ha tenido un día más para descansar que Italia, pero Di Biagio destacó que no hay que perder tiempo con estos asuntos.

“A nivel lógico podría ser una desventaja, pero en el fútbol hay muchas cosas que no tienen lógica. No me gusta pensar en que ellos tengan más tiempo. Solo hay que recuperar energías en estas 24 horas”, dijo.