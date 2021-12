«Dune», «Coda», «Belfast», «King Richard» y «The Power of the Dog» competirán por el Globo de Oro a la mejor película dramática en la 79 edición de los premios, que no se retransmitirán por televisión tras el boicot impuesto por los grandes estudios de Hollywood.

En la categoría de mejor musical o comedia las candidatas son «Cyrano», «Don’t Look Up», «Licorice Pizza», «Tick, tick… Boom!», y «West Side Story», anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La película «Madres Paralelas», del cineasta español Pedro Almodóvar, competirá por el Globo de Oro a la mejor película extranjera.

El actor Javier Bardem también es candidato a mejor actor de drama por su papel en «Being the Ricardos» junto a Nicole Kidman; mientras que el compositor Alberto Iglesias (colaborador habitual de Almodóvar) recibió otra mención a la mejor banda sonora original por «Madres Paralelas».

Se trata de la novena nominación para Almodóvar, quien ya ganó con «Todo sobre mi madre» (1999) y «Hable con ella» (2002), y que en esta ocasión se medirá con las películas «Compartment Nº6» (Alemania, Rusia y Finlandia), «Drive My Car» (Japón), «The Hand of God» (Italia) y «A Hero» (Irán y Francia)

Entre los hispanos, además de los candidatos españoles, destaca la candidatura del guatemalteco Oscar Isaac en el apartado televisivo, por encarnar al personaje principal de la miniserie de HBO «Scenes from a Marriage».

Asimismo, las actrices estadounidenses Rachel Zegler, de origen colombiano, y Ariana Debose, de origen puertorriqueño, están nominadas a mejor actriz protagonista y mejor actriz secundaria, respectivamente, por sus papeles en la nueva adaptación del musical «West Side Story», dirigida por Steven Spielberg.

Los ganadores se conocerán el 9 de enero del próximo año en una gala de la que apenas se saben detalles y que no se retransmitirá por televisión.

A mediados de este año, la cadena NBC, que retransmitía los Globos de Oro desde 1996, anunció que no emitirá el evento por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre la agrupación.

Sin embargo, la agrupación, que ha incorporado a una veintena de nuevos miembros y ha aprobado un código de conducta para limpiar su imagen, está dispuesta a continuar con el calendario y anunció sus nominaciones desde su canal de YouTube, de la mano del rapero Snoop Dogg.

EFE