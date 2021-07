Para Édgar Ramírez siempre es importante que la humanidad de sus personajes sea palpable, incluso si se trata del villano en una cinta de aventura inspirada en una atracción de Disneyland.

El actor venezolano, quien da vida al malvado conquistador español Aguirre en “Jungle Cruise”, reconoce ésta como una de las grandes cualidades de Disney.

De hecho, “no diría que él es un villano”, dijo Ramírez a The Associated Press en una entrevista reciente desde Los Ángeles. “Quiero decir, para mí es el antagonista. Las razones por las que hace lo que hace y la razón por la que finalmente se pasa al lado oscuro son nobles de corazón. Simplemente es incapaz de manejar adecuadamente su dolor y su pena por la pérdida de sus seres queridos”, difundió The San Diego Union-Tribune.

“No justifico sus acciones”, continuó, “pero lo entiendo. Puedo identificarme con su problema. Y si bien esta es una película fantástica con mucha acción y mucho humor y un gran tono aventurero… la humanidad de Aguirre es muy palpable”.

“Jungle Cruise”, que se estrena el viernes en cines y el servicio de streaming Disney+ (con acceso Premium), fue dirigida por el español Jaume Collet-Serra y es protagonizada por Dwayne Johnson como el capitán de un bote fluvial y Emily Blunt como una científica británica que viaja al Amazonas en busca de una mítica flor milagrosa.

Ramírez da vida a un conquistador maldecido cuatro siglos antes durante su propia búsqueda de la planta junto con sus compañeros Sancho y Melchor, interpretados por los españoles Dani Rovira y Quim Gutiérrez respectivamente.

Y su personaje no sólo está cubierto de serpientes, sino prácticamente hecho de ellas. Ramírez, quien ha dicho respetar enormemente a estos animales, recordó algunos de sus muchos encuentros memorables (“¡Demasiados!”) con culebras en su Venezuela natal.

“Viví durante tres años en Barinas, que es una provincia en las llanuras, y encontraba serpientes por todas partes. Una vez vi una enrollada incluso en la poceta (inodoro) del baño”, contó. “Otro día estaba en una granja con mis amigos, tenía tal vez 9 o 10 años, y estábamos tirando piedras a latas de refresco que poníamos en los postes de una cerca. Tenía que recoger el refresco para volver a ponerlo en el poste y… algo se movió en los arbustos: una pequeña anaconda”.

Pero al mismo tiempo se expresó “fascinado” por ellas: “Cada vez que me topo con un documental o algo sobre serpientes, siempre me detengo a verlo”.

En la película, Ramírez comparte grandes escenas con Johnson, Rovira y Gutiérrez. ¿Qué fue lo más divertido para él de toda esta experiencia?

“Trabajar con Dwayne es una bendición, es una persona tan luminosa, tiene tanta generosidad, realmente lo adoro”, dijo del astro estadounidense también conocido como The Rock. “Y con Dani y Quim fue un sueño. De hecho, de los mejores recuerdos que tengo está simplemente escucharlos hablar y compartir sus observaciones del mundo. Dani es uno de los mejores comediantes en lengua hispana y Quim tiene una cadencia maravillosa para la comedia. Fue divertido ser los tres conquistadores”.

Más conocido por papeles dramáticos en películas como “Point Break” (“Punto de quiebre”) y “Hands of Stone” (“Manos de Piedra”) y las miniseries “Carlos” y “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, que le merecieron nominaciones al premio Emmy, Ramírez dijo que este nuevo trabajo “significa mucho” para él porque creció viendo películas de Disney.