Isabel Allende, la escritora viva en español más leída del mundo, cumplirá este 2 de agosto 80 años, la mitad de los que tiene su primera novela, «La casa de los espíritus», de la que en octubre se publicará una edición conmemorativa con la misma portada que la de 1982.

La autora chilena escribirá un prefacio inédito para la edición especial, que se publicará el 13 de octubre en España, Latinoamérica y en Estados Unidos (en español) en formato impreso, ebook y audiolibro, informó este miércoles el grupo editorial Penguin Random House.

La primera de las novelas de Allende fue lanzada en octubre de 1982 en Plaza & Janés, el sello editorial entonces dirigido por Mario Lacruz que fue desde entonces el de Allende, quien tenía como agente literaria a la mítica y ya desaparecida Carmen Balcells.

«Es imposible describir la emoción de ese momento, basta decir que nunca más he vuelto a sentirla con otros libros, con traducciones a idiomas que creía ya muertos, o con las adaptaciones al cine o al teatro, ese ejemplar de ‘La casa de los espíritus’ con una franja rosada y una mujer con pelo verde tocó mi corazón profundamente», escribió Allende sobre su primera novela.

«Este libro tuvo para mí el efecto de un tifón: me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades», agregó.

La edición conmemorativa de los 40 años tendrá en su portada la icónica imagen creada por Jordi Sánchez, que también ha sido utilizada en la edición de Debolsillo que desde este año está en librerías de España, Latinoamérica y Estados Unidos.

La casa de los espíritus

En «La casa de los espíritus», que es considerada un «clásico» de la literatura latinoamericana y ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, Allende narró las transformaciones políticas, económicas y sociales que afectaron a Chile a lo largo del pasado siglo en una clave en la que lo cotidiano y lo fantástico conviven.

La obra tuvo una adaptación cinematográfica dotada de un reparto estelar con Meryl Streep, Jeremy Irons y Antonio Banderas, entre otros actores.

Según su casa editorial, Allende llega a los 80 años de edad en un «excelente estado de creatividad literaria y energía vital».

Su última novela, «Violeta», editada simultáneamente en español e inglés, lleva meses en lo más alto de las listas de los libros más vendidos y ha logrado cautivar tanto a sus lectores de siempre como a una nueva generación que la está descubriendo.

Nacida en 1942 en Perú, Allende pasó su infancia en Chile y vivió en varios lugares su adolescencia y juventud.

Después del golpe militar de 1973 en Chile, se exilió en Venezuela y desde 1987 esta «eterna extranjera», como se autodefine, tiene su casa en California.

Isabel Allende ha publicado 25 libros, y todos han sido éxitos internacionales.

Su obra ha sido traducida a 42 idiomas y ha recibido más de 60 premios internacionales, entre ellos el Nacional de Literatura de Chile en 2010; el Hans Christian Andersen de Dinamarca, en 2012, por su trilogía «Memorias del Águila y del Jaguar», y la Medalla de la Libertad en Estados Unidos en 2014.

En 2018, Isabel Allende se convirtió en la primera escritora en lengua española distinguida con la medalla de honor del National Book Award de Estados Unidos por su gran aporte al mundo de las letras.