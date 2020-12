Los puertorriqueños Ednita Nazario y Luis Fonsi se unen en el sencillo “Se Nos Fue La Mano” que se estrenó este viernes, un tema netamente romántico incluido en el último trabajo de la diva que nace de una larga relación de amistad entre los dos artistas que unen su voces en una canción pasional que aúna el estilo de ambos, según señalaron en entrevista con Efe.

“Se Nos Fue La Mano” es un sencillo que forma parte del “EP” (Extended Play) de cinco canciones que hoy saca al mercado la veterana cantante puertorriqueña titulado “La Más Loca”, la primera de dos partes de un proyecto musical que se unificará el próximo año bajo el título, “La Más Loca, La Más Bella”.

Fue muy fácil coordinarnos, señaló Nazario, la legendaria cantante de la ciudad puertorriqueña de Ponce, quien aseguró que el hecho de tratarse de dos amigos, sin duda, ha facilitado el éxito en la elaboración del tema.

El tema me vino como anillo al dedo, subrayó por su parte el exitoso cantante Luis Fonsi, que dijo que son muchos años de amistad y cariño, por lo que en algún momento debía llegar una colaboración que ha cristalizado en “Se Nos Fue La Mano”, un tema que como los dos artistas subrayan es pasional y amoroso.

Fonsi rápido dio el visto bueno al proyecto

I am in -estoy dentro- le dije a Ednita al conocer el tema, subrayó Fonsi sobre la decisión de unirse al proyecto de su compatriota, lo que como recuerda no dudó ni un minuto por la calidad musical de la propuesta.

Sin duda que hubo conexión, subrayó Fonsi, tras reconocer que aunque es un artista que hace música pop, como el mismo reconoció, no obstante, dijo, lleva en su ADN “la música romántica”.

Nazario destacó que el tema se grabó en la ciudad estadounidense de Miami antes del comienzo de la pandemia el pasado mes de marzo, aunque el video que le acompaña fue preparado meses después.

A los dos nos gusta lo pasional, respiramos el mismo aire, dijo la veterana cantante, que destacó que fue muy sencillo ponerse de acuerdo con Fonsi.

Además, las líneas musicales se van borrando, matizó Fonsi sobre estilos, tras destacar que ahora, a diferencia de hace años, no se marca tanto un tipo u otro, sino que hay que adaptarse a lo que le gusta a la gente, sin más.

Ednita Nazario dijo que tanto ella como Fonsi son consumidores de música y que, sin duda, han coincidido en lo romántico en este tema conjunto, pero le gusta, como al intérprete de “Despacito”, mezclar estilos y, dentro de lo que le gusta, adaptarse a los nuevos tiempos.

Hoy una balada no es lo mismo que en los años noventa, destacó la cantante puertorriqueña.

Colaboraron por pasión

En este caso hemos colaborado por pasión, sostuvo Ednita Nazario, tras recordar que una de las cosas que más le gusta a los artistas es, precisamente, trabajar con compañeros, un proceso en el que como recordó “se aprenden muchas cosas”.

Dijo que, sin duda, las colaboraciones sirven para llegar a un público que no es el habitual.

Cuando compongo una canción enseguida veo qué le hace falta y si es posible una colaboración, destacó por su parte Fonsi, después de recordar que su compañía discográfica siempre le ha dado luz verde para trabajar con quien quiera.

De todas formas, el público siempre sabe cuándo una colaboración es forzada, destacó para dar a entender cómo “Se Nos Fue La Mano” es un tema que nace del deseo de un proyecto conjunto de dos artistas.

Fonsi además subrayó que Ednita Nazario es una de las mejores voces femeninas del mundo y que por ello trabajar juntos fue tan sencillo.

Respecto a cómo les está afectando a sus vidas profesionales la pandemia, Fonsi resaltó que echa de menos escuchar a su banda, mientras que la puertorriqueña repitió, casi interrumpiendo a su compañero, “viajar, viajar y viajar”.

Ednita Nazario, ganadora del Latin Grammy Premio al Excelencia 2016, saca al mercado este EP que tiene como plato fuerte a “Se Nos Fue La Mano”, una producción de George Noriega, quien también tuvo a cargo este trabajo artístico.

El EP comprende cinco títulos en los que Fonsi aparece además como compositor del tema “Todo”, conjuntamente con otras de las autoras preferidas de Ednita, la argentina Claudia Brant.

Otros títulos contenidos son “No Pienso Volver”, “No Vuelvas” y “La Más Loca, La Más Bella”.