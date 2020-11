El excandidato presidencial Eduardo Fernández, está convencido que el gobierno de Nicolás Maduro no es solo malo, sino también tramposo. Piensa que no hay garantías de que los ciudadanos no solo voten el 6 de diciembre, sino que también elijan.

Por eso considera que la concurrencia al proceso electoral para escoger a los nuevos diputados, debe ser abrumadora.

El dirigente político expresó que todas las encuestas coinciden en que señalar que el 80 por ciento de los ciudadanos quieren un cambio. En su opinión, si todos los electores concurren al proceso electoral, la capacidad de trampa del gobierno disminuye.

Fernández realizó una gira virtual por Carabobo, donde declaró sobre el tema político a varios medios de comunicación social, e insistió en que la mayoría de la población debe votar en las parlamentarias, para que el gobierno no pueda hacer trampas.

CONCIENCIA

A Eduardo Fernández se le consultó su opinión sobre los efectos que pudieran tener en la población a la hora de votar, los bonos que está dando el gobierno nacional. A esto respondió quien reciba este tipo de dádivas, deben tomarlo, porque es dinero de todos los venezolanos, pero a la hora de votar, deben pensar en sus hijos y las nuevas generaciones, para que sufraguen a favor del futuro.

“Yo creo que la gente está muy clara en que el gobierno no sirve y que hay que cambiarlo. Los venezolanos tenemos derecho a tener un gobierno más decente, competente y eficiente”.

A otra pregunta respondió que las democracias descansan sobre una clase media fuerte y grande, pero en el caso de Venezuela, el gobierno la proletarizó.

A su entender en la actualidad lo que existe en el país es una clase alta, donde prevalecen los enchufados y los favoritos del gobierno, porque el resto de la nación está empobrecida. Por eso es urgente que se produzca un cambio.

Fernández también se pronunció sobre las deficiencias en los servicios públicos que afecta a toda la población. Comentó que en el caso de Valencia la situación es escandalosa, porque es una ciudad que está al lado de una reserva de agua dulce enorme, como lo es el lago.

Precisó que no se justica que los gobiernos no hayan asegurado tratamiento de las aguas del lago de Valencia, para servir a la ciudad y al Estado, con ese servicio público tan importante como lo es el agua.

Comentó que por efectos de la pandemia del COVID-19, se recomienda a la población que se lave frecuentemente las manos con agua y jabón, sin embargo hay muchas familias que no tienen a su alcance ninguno de estos dos elementos.

Igualmente señaló que Venezuela tiene todo lo que se necesita para garantizar la energía eléctrica a todos los estados del país, pero el gobierno acabó con el sistema eléctrico.

Añadió que la calidad de vida de los venezolanos se ha visto menguada considerablemente, al verse obligadas muchas familias a cocinar con leña, por falta de gas.

En relación a la escasez de gasolina, manifestó que la situación de los ciudadanos se torna cada día más delicada por la falta de combustible.

Dijo que la que se está desarrollando es una campaña electoral atípica, porque los candidatos y dirigentes se ven obligados a realizar visitas virtuales, por falta de gasolina. Quienes sí la tienen, según apuntó, son los candidatos del gobierno y de los partidos supuestamente de oposición, pero lo respaldan.

Fernández también se refirió a la crítica situación económica que se vive en Valencia, que ha llevado al cierre de un número de empresas, y aseguró que la única forma de revertir este hecho, es promoviendo la inversión.

“Para que haya inversiones tiene que haber confianza. Y para que haga confianza tiene que haber un nuevo gobierno. Mientras el señor Maduro esté en Miraflores no habrá confianza y por ende no habrá inversiones”.

A su modo de ver, si no se produce un cambio de gobierno, la situación del país se agravará.

Consultado sobre el señalamiento hecho por el presidente Maduro, en el sentido de que la nueva AN debe regular las redes sociales, Fernández respondió que una de las garantias fundamentales para que en un país haya democracia, es la libertad de expresión.

Dijo que todo lo que se haga para reducir la libertad de expresión, es contrario a la cultura democrática.

“Es preocupante eso, porque no les gusta que los critiquen, pero como hace uno para no criticar a un gobierno que nos ha llevado a esta situación de miseria”.

Eduardo Fernández impulsa el voto a favor de la tarjeta de Unión y Progreso, que lleva como candidatos por voto lista nacional, a Miguel Parra, Gustavo Hernández, Mercedes Malavé y a Luis Mata Moyejas, entre otros.

Precisó que la calidad de estos aspirantes a la AN le hizo sentir que debe respaldar esta fórmula.