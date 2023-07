EE.UU. confirma contactos con Rusia sobre intercambio de periodista detenido

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que ha habido discusiones, pero esas discusiones no han conducido hacia una solución, por lo que no puedo decir que tengamos una vía clara para llevar a Evan a casa. Añadió que no quiere dar "falsas esperanzas".