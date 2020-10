Para justificar su solicitud, el Ministerio citó varias de las irregularidades que son cometidas, en suelo venezolano, por la dictadura de Nicolás Maduro y por los cuerpos de seguridad que respaldan su gobierno.

“No viaje a Venezuela debido a delitos, disturbios civiles, mala infraestructura de salud, secuestro, arresto arbitrario y detención de ciudadanos estadounidenses y COVID-19”, indicó el Ministerio en su exhorto.

La Cancillería de los Estados Unidos destacó que el Gobierno de ese país tiene “capacidad limitada” para atender a los nacionales estadounidenses que tengan inconvenientes, durante su estancia en territorio venezolano, reseñó evtvmiami.com

Alert: @StateDept renewed its travel advisory for Venezuela – Level 4: Do Not Travel

Do not travel to Venezuela due to crime, civil unrest, poor health infrastructure, kidnapping, arbitrary arrest and detention of U.S. citizens, and COVID-19 https://t.co/LX1wfMBG03 pic.twitter.com/RCg2p3F7oU

— Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) October 31, 2020