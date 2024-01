La minera estatal venezolana Minerven es la

primera afectada por una vuelta atrás en el alivio de las sanciones

económicas estadounidenses a Venezuela tras la ratificación por la

justicia de ese país de una medida que impide a la opositora MarÍa

Corina Machado ser candidata presidencial.

La Oficina del Control de Activos Extranjeros del Departamento del

Tesoro de EE.UU. publicó en las últimas horas una nota en la que

anuncia que las empresas que realizan operaciones con Minerven las

deben liquidar antes de las 12.01 horas (horario local) del 13 de

febrero de 2024 .

Previamente la Casa Blanca había advertido al Gobierno de Nicolás

Maduro que tiene de límite hasta abril para cumplir con los acuerdos

alcanzados con la oposición con vistas a las elecciones presidenciales

que deben celebrarse este año o de lo contrario puede volver a

afrontar sanciones.

Minera estatal venezolana

«Tenemos opciones a nuestra disposición. No voy a avanzar ninguna de

ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto

a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta

abril», dijo el lunes en una rueda de prensa el portavoz del Consejo

de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

En abril termina el levantamiento por seis meses de varias sanciones

de Estados Unidos a sectores como el petróleo, el gas y el oro

venezolano que fue decidido por el Gobierno de Joe Biden después de

que el Gobierno y la oposición de Venezuela alcanzaran en Barbados

unos acuerdos sobre las elecciones presidenciales.

Kirby afirmó que, en los acuerdos, el Gobierno de Maduro «hizo algunos

compromisos sobre partidos políticos de oposición, sobre elecciones

libres y justas y lo que todo eso significaba, y no han tomado esas

acciones».

El funcionario estadounidense instó a los dirigentes venezolanos «a

tomar las decisiones correctas» antes de abril en respuesta a la

decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de

ratificar la inhabilitación de ejercer cargos públicos por 15 años que

pesa sobre la candidata de la principal coalición opositora a las

presidenciales, María Corina Machado.

Liberación de varios presos

Entre las condiciones que puso en octubre pasado EE.UU. para no

reactivar las sanciones estaba la liberación de varios presos

estadounidenses en Venezuela, algo que ocurrió el mes pasado, pero

también el permitir a Machado competir en las próximas elecciones.

Machado agradeció este lunes la «abrumadora» respuesta internacional

en rechazo a la ratificación de su inhabilitación política y aseguró

que, a pesar de la decisión tomada por el TSJ el viernes pasado, será

candidata en las próximas elecciones.

«A la comunidad internacional hoy tenemos que agradecerle. Ha sido

impresionante la reacción abrumadora, desde presidentes, Cancillerías,

Parlamentos, es decir, no me he dado abasto contestando todos los

apoyos y sabemos que vendrán muchos más», dijo la exdiputada liberal

en una conferencia de prensa.

Aseguró que, en «estos últimos días», ha hablado con «muchos

representantes de distintos países», entre ellos mandatarios, sin

ofrecer nombres, y espera que aquellas naciones que no se han

pronunciado «lo hagan en las próximas horas».

La exdiputada, quien calificó como un acto de «delincuencia judicial»

la sentencia del Supremo, expresó que el presidente Nicolás Maduro

«recurre al terror porque tiene miedo a medirse» con ella.

Aseguró que su triunfo en las primarias del pasado 22 de octubre,

cuando arrasó con el 92,35 % de los votos, le otorga legitimidad para

competir en los comicios de este año, en los que el chavismo asegura

que el presidente Nicolás Maduro buscará su tercer sexenio en el

poder.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos