La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., sancionó al facilitador asociado con al Qa’ida con sede en Australia, Ahmed Luqman Talib, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para o bienes o servicios para o en apoyo de Al-Qa’ida.

Además, la OFAC también designó a una empresa, Talib and Sons, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por Ahmed Luqman Talib.

“Los grupos terroristas como al Qa’ida utilizan facilitadores financieros para mover dinero alrededor del mundo para ayudar a llevar a cabo actividades terroristas”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.

“El Departamento del Tesoro sigue comprometido con interrumpir las actividades y redes financieras de al-Qa’ida en todo el mundo y agradece la colaboración con nuestros socios australianos”.

Esta persona y entidad han sido designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, según enmendada, que, entre otras cosas, tiene como objetivo a aquellos que han cometido actos de terrorismo y a aquellos que han ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente financiero, material o tecnológico apoyo o bienes o servicios para o en apoyo de tales actos o de personas previamente designadas bajo la EO.

Today, @USTreasury took action against a financial facilitator of al-Qa’ida to cut them off from the global financial system which they attempted to use to advance the terrorist organization’s violent agenda. https://t.co/aQATAGg9Va

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) October 19, 2020