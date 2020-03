El Ejército de EEUU anunció este miércoles un ataque aéreo contra los talibanes, el primero después del acuerdo firmado en Doha con los insurgentes. Con esta acción, Washington dio el primer paso para defender las posiciones del Ejército afgano, que ha sido víctima de múltiples ataques de los rebeldes.

“EEUU ha llevado a cabo un ataque aéreo en Nahr-e-Saraj, en la provincia de Helmand, contra los combatientes talibanes que han atacado activamente a las fuerzas de seguridad afganas. Ha sido un ataque defensivo”, ha tuiteado el coronel Sonny Leggett, portavoz de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. “Nosotros estamos comprometidos con la paz, pero tenemos la responsabilidad de defender a nuestros compañeros afganos”, ha añadido.

Según informó la agencia France Presse, los talibanes han matado al menos a 20 soldados y policías afganos en varios ataques esta pasada noche.

