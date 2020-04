El encargado de negocios de EEUU para Venezuela, James Story, aseveró que no existe un bloqueo naval que afecte el suministro de gasolina en Venezuela.

“No hay nada en las sanciones norteamericanas que bloqueen la compra de medicamentos y comida para los venezolanos. Los problemas que enfrentan los venezolanos por gasolina no es por un bloqueo naval que no existe, no es por las sanciones que no entran los medicamentos, es por el mal manejo de la economía y la corrupción del régimen”, resaltó.

Story insistió en que las sanciones de EEUU se podrían levantar si hay un retorno a la democracia.

“No hay vinculo entre el régimen de Maduro y Juan Guaidó, el presidente interino está trabajando siempre para el apoyo del pueblo de Venezuela, con la Asamblea Nacional para la búsqueda de un futuro mejor. Para nosotros este proyecto que lanzamos para los venezolanos, solamente es un punto de partida para que los venezolanos se puedan sentar y negociar entre ellos sobre cómo debería ser su futuro. Mostramos que estamos dispuestos a levantar sanciones, siempre que haya pasos directos para el retorno de la democracia en Venezuela”, dijo en una entrevista para el programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

Indicó que existen funcionarios del régimen que están analizando una estrategia para una “salida democrática” de la crisis del país.

“Infelizmente e inmediatamente Jorge Arreaza rechazó la oferta de un proyecto para un proceso político dentro del país. La verdad es que si hay otros que están pensando bien, que están revisando, y están pensando cómo pueden usar este proyecto como un punto de partida para que los venezolanos se sienten y comiencen a hablar. Nosotros mostramos una voluntad política para una salida democrática en el país”, comentó.

Aseveró que la propuesta de Gobierno de Emergencia Nacional se mantiene firme por EEUU, “sobre todo porque Maduro sabe que no pueden enfrentar la crisis”.

Con información de 800Noticias

