Estados Unidos continúa de pie con el presidente interino de Venezuela @jguaido, y de la Asamblea Nacional elegida democráticamente y el pueblo de #Venezuela mientras buscan restaurar el orden constitucional y la democracia en su país, dijo este viernes Mike Pomepo.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos se muestra junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuestos a brindar su apoyo al presidente encargado del país, en rechazo al régimen de Nicolás Maduro.

A principios de este mes Trump ordenó endurecen las sanciones contra el régimen de Maduro y esta semana la ANC continuó endureciendo las medidas con las sanciones a funcionarios del oficialismo y a empresas que lo respalden.

Mientras, Maduro dijo este viernes que quiere elecciones pero parlamentarias antes de que culmine su período legal en el 2020, al dirigirse al CNE y la ANC de su gobierno para pedir elecciones y escoger nuevos diputados.

The United States continues to stand with Interim President @jguaido, the democratically elected National Assembly, and the people of #Venezuela as they seek to restore constitutional order and democracy to their country. pic.twitter.com/ntMQXnaMYF

— Department of State (@StateDept) August 16, 2019