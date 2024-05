Crónica Uno / Wincarlys Ramos

El acoso está tipificado como un delito en el Código Penal, lo cometa un hombre o mujer, explicó Venus Faddoul, directora de 100% Estrógeno. Víctimas de Rebeca García finalmente declararon ante el Ministerio Público después de presentar múltiples denuncias por acoso que fueron ignoradas por las autoridades, según informó Crónica Uno.

Transcurrieron siete años para que a Coco Aguirre la escucharan y atendieran las autoridades y cuatro años para que ocurriera lo mismo con Anny De Trindade. Las recibieron después de que ambas contaron su historia de acoso con Rebeca García a través de las redes sociales.

Anny fue la primera en publicar su denuncia en su cuenta de X, el 5 de mayo. Detalló que Rebeca García, una mujer con quien no tenía ningún tipo de relación, le escribía correos, enviaba regalos a su trabajo y le hizo un grafiti en Bello Monte.

Mientras que Coco Aguirre (se identifica así en su usuario de X) contó que Rebeca averiguó dónde vivía y aparecía en su casa para gritarle. Le enviaba correos obscenos y violentos. Ambas víctimas son amigas de la universidad.

Una noche Rebeca entró al edificio de Coco y la sorprendió cuando llegó en su vehículo. Trató de abrir la puerta del carro, mientras la joven y las amigas que la acompañaban grababan y fotografiaban lo ocurrido.

Las víctimas trataron de denunciar a Rebeca García, pero las autoridades indicaron que no procedía porque se trataba de acoso de una mujer a otra.

El artículo 19 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia​ define acoso y hostigamiento como: Toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.

La persona que, a través de mensajes electrónicos, expresiones verbales o escritas o comportamiento, intimide acose u hostigue a una mujer atentando contra su integridad emocional, económica o familiar, recibirá una pena de ocho a 20 meses de prisión, según la ley.

El Ministerio Público dictó orden de aprehensión contra Rebeca García y su hermano Francisco García, a quien señalaron a través de las redes sociales de fotografiar a niños y niñas en La Lagunita Country Club.

Luego de que se viralizaron los testimonios de las víctimas, Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, informó que el Ministerio Público dictó orden de aprehensión en contra de Rebeca García y su hermano Francisco García por los presuntos delitos exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes, de promoción o incitación al odio y agavillamiento.

Acoso es delito y Rebeca García es acosadora

Posterior a la publicación de Coco Aguirre y Anny De Trindade se viralizaron más historias de denuncias contra Rebeca García. Otras mujeres narraron cómo esta joven les enviaba correos, las llamaba o perseguía. El mismo patrón.

La tarde del miércoles, 8 de mayo, Coco y Anny declararon en el Ministerio Público, ante los fiscales 59 y 66 con competencia nacional, designados para llevar a cabo la investigación.

“Después de 7 años estamos viendo luz al final del túnel, y se va a hacer justicia finalmente por todo lo ocurrido, por lo cual estoy infinitamente agradecida”, dijo Coco en su Twitter.

El acoso afecta la dignidad de una persona, explica la abogada Norma Ferrer. Puede tipificarse como acoso sexual, laboral, escolar (bullying), cibernético, entre otros.

Este es un tipo de violencia psicológica. El acoso laboral y sexual son los más recurrentes, de acuerdo con Venus Faddoul, directora de 100 % Estrógeno.

Ferrer explicó que también existen medidas en la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, así como el Código Orgánico Procesal Penal que establecen los derechos de las víctimas y les otorgan distintos recursos legales para la restitución y reparación de sus derechos.

Las expertas coinciden en que el acoso se puede documentar a través de fotos, cartas, imágenes y capturas de pantalla, y que es necesario llevar un registro de las fechas de los acontecimientos.

La denuncia puede presentarse ante cuerpos policiales o el Ministerio Público y en fiscalías especializadas en protección de los derechos de la mujer.

Faddoul alertó sobre la falta de formación de los funcionarios, el poco procesamiento de las denuncias y la normalización de este tipo de conductas.

“Tenemos demasiado legitimadas muchísimas formas de violencia. Creo que la única forma de violencia que reconocen es cuando matan a la mujer o tiene un ojo morado, porque no hay formación realmente sobre derechos humanos y porque normalizamos muchas de estas conductas a menos que se lleve al extremo”.

Recomendó identificar situaciones que incomoden el espacio personal y no ignorar cuando se trata de un individuo que no para de llamar, mandar mensajes, que insiste y no acepta un no como respuesta, que son conductas “aceptadas socialmente”.

Acoso de hombres o mujeres

Faddoul señaló que el acoso está tipificado como un delito en el Código Penal venga de quien venga, sea hombre o mujer. Comentó que es una equivocación no abordar los casos de acoso cuando la victimaria es una mujer.

“El hecho de que exista una ley que protege a la mujer de forma diferenciada, porque hay un impacto diferenciado, no quiere decir que también la proteja desde el punto de vista de victimaria, y eso es un error que suele pasar desde el punto de vista sistema de justicia porque no saben aplicar la ley, por creer que es una mujer contra otra mujer no se está dando un delito. Se está dando un delito que igual está tipificado en el código penal”, dijo.

Pasos para denunciar el acoso:

Crónica.Uno visitó la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público para conocer el procedimiento para denunciar acoso y cualquier tipo de violencia contra la mujer. Esta fue la información que ofrecieron los funcionarios:

Denunciar ante la policía comunal de la parroquia. Como medida de protección a la víctima el acosador o acosadora puede ser citado a firmar una caución. En caso de que el acosador o acosadora violente la medida anterior, se debe acudir a la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público en su jurisdicción. Aplica si se trata del delito de instigación al odio. En caso de acoso basado en violencia de género acudir a la fiscalía especializada en la defensa de la mujer del Ministerio Público. Si existen lesiones, agresiones o amenazas de muerte acudir a la Dirección de víctimas especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

