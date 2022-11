El actor Chris Evans, famoso por encarnar durante más de una década al Capitán América en la gran pantalla, ha sido elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy de 2022.

“Si le dijeras a un Chris Evans de secundaria que algún día sería nombrado el hombre vivo más sexy de PEOPLE, ¡estaría emocionado!” dijo la estrella de Hollywood a la revista en el artículo de portada del número de esta semana, en el que se realizó el anuncio.

La publicación, que ha entrevistado al actor, aseguró que Evans, de 41 años, todavía se está adaptando al nuevo título y tendrá que hablar de ello, pero sabe que esta noticia encantará al menos a una persona: “Mi mamá estará muy feliz”, dice. “Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”, agregó.

“Es difícil que te entrevisten sobre todo esto”, dice riéndose. “Se siente como una forma extraña de fanfarronería humilde”, asegura la estrella nacida en Boston, quien avanza que ya se está preparando para las bromas de las que será objeto por parte de algunos amigos.

Además de haber interpretado al altruista Capitán América en la multimillonaria franquicia de Los Vengadores de la saga Marvel, el actor ha protagonizado recientemente papeles en Lightyear, el film de Pixar, o The Grey Man, producido por Netflix.

Cada año, desde 1985, la revista norteamericana elige al que denomina el hombre más sexy del planeta, título que con anterioridad ha otorgado al cantante Paul Rudd, John Legend, y a los actores Michael B. Jordan, Denzel Washington o Idris Elba, entre otros.

.@ChrisEvans Is PEOPLE's 2022 #SexiestManAlive: 'My Mom Will Be So Happy' https://t.co/mxH1sxBPQ3 |📷: Michael Schwartz pic.twitter.com/10mGwfGqZk

— People (@people) November 8, 2022