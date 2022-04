El actor venezolano Édgar Ramírez formará parte del jurado de la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes, que estará presidido por la cineasta italiana Valeria Golino, anunciaron este miércoles los organizadores.

Ramírez participó en el Festival de Cannes en 2010 donde se proyectó fuera de competición la película «Carlos», de Olivier Assayas, en la que era el protagonista y por la que recibió una de sus dos nominaciones a los Globos de Oro.

También estarán en el jurado de esta sección la directora estadounidense Debra Granik, la actriz polaca Joanna Kulig y el cantante e intérprete francés Benjamin Biolay.

El ucraniano Maksim Nakonechnyi presentará en la sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia del Festival, su ópera prima, «Butterfly Vision», rodada hace solo unos meses en el Donbás.

Además, el documentalista más importante de la historia reciente de ese país, Sergei Loznitsa, proyectará en las sesiones especiales «The Natural History of Destruction», la continuación de «Babi Yar. Context», estrenada el año pasado en Cannes.

Italian director, actress and producer Valeria Golino will be the President of the Jury #UnCertainRegard at the 75th Festival de Cannes! Along with 4 members, she will select the winners of this section celebrating young, auteur and revelation films.

► https://t.co/0LYEuSJtB4 pic.twitter.com/haWe3uSqLE

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 27, 2022