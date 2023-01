La confirmación de la presencia del español Carlos Alcaraz, tenista número 1 del mundo, en la próxima edición del Abierto de Argentina ha multiplicado el interés por este torneo, que ya ha agotado casi todas sus entradas, según informaron este miércoles los organizadores del certamen.

“En palcos nos quedaba muy poquito antes del anuncio de Alcaraz y se agotaron, no hay más palcos corporativos; y entradas, desde el anuncio de que viene Alcaraz hasta hoy, se vendió mucho”, afirmó el extenista argentino Martín Jaite, director del Abierto de Argentina, competición que se disputará en Buenos Aires del 11 al 19 de febrero.

Según Jaite, no hay entradas disponibles para el viernes, sábado y domingo, fechas en las que se disputarán los últimos compases del Abierto de Argentina.

“No es que sea una locura. No son tantas las entradas y no es que vamos a sacar entradas nuevas a la venta, porque no tenemos”, aclaró el exdeportista en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, lugar donde tuvo lugar el acto de presentación del torneo.

Respecto al público asistente, los responsables del Abierto de Argentina aspiran a repetir las mismas cifras del año pasado, cuando hubo entre 55.000 y 56.000 espectadores durante los nueve días de competición.

“Para la organización, cuando hay tanta gente es una responsabilidad mucho más grande; también es una alegría, pero implica mayor movimiento y organización. Nunca podemos pasar de 60.000 personas porque no da el espacio, no da lugar, así que calculamos que será parecido al año pasado”, zanjó Jaite.

El Argentina Open, un torneo ATP 250 con más de veinte años de existencia, se disputa sobre la arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club, de la capital argentina, y reparte casi 630.000 dólares en premios.

El pasado 11 de enero, la organización dio a conocer la presencia de Alcaraz, que podría perder el número 1 mundial durante el Abierto de Australia en favor del noruego Casper Ruud o el serbio Novak Djokovic, después de que el español Rafa Nadal fuera eliminado en segunda ronda.

El español es el favorito del cuadro porteño, en el que le siguen el británico Cameron Norrie, número 12 del mundo, y el italiano Lorenzo Musetti, finalista de la United Cup en Australia a comienzos de este año.