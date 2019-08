El peronista Alberto Fernández, favorito a lograr la Presidencia en Argentina, dice que el de Venezuela es “un régimen autoritario”. Un régimen que ha cometido abusos. Cita el informe de Michelle Bachelet y agrega que Nicolás Maduro no garantiza la institucionalidad de Venezuela.

En el diario ALnavío se dijo que si el peronismo regresa al poder en Argentina, Buenos Aires no sería un aliado incondicional de Caracas, de la Caracas chavista, como cuando la época de los Kirchner.

El peronista Alberto Fernández, líder de la fórmula en la que aparece como número dos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, rompe su silencio luego de imponerse con holgura en las elecciones primarias de este domingo al mandatario, Mauricio Macri.

Le sacó 15 puntos de diferencia. Una ventaja casi insalvable de cara a las presidenciales del 27 de octubre.

En su primera entrevista tras los comicios, Fernández dejó bien claro que él no es Venezuela. Que no defenderá al régimen, y tampoco a Nicolás Maduro, porque señala, Maduro no es el hombre indicado para recomponer la institucionalidad del país.

“Siempre he dicho que Venezuela un régimen autoritario que se hace muy difícil defenderlo. Es un gobierno que en su origen es democrático porque la gente votó, pero en su ejercicio ha cometido abusos”, declaró en el programa argentino Corea del Centro.

Alberto Fernández aseguró estar preocupado por “lo que ha dicho Bachelet”. Se refiere al informe que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, hizo sobre Venezuela. Un documento en el que como dijeron los dos periodistas que entrevistaron a Alberto Fernández, se atribuyen al régimen más de 7.000 muertes extrajudiciales.

A propósito de ese dato, Alberto Fernández indicó: “Eso es una gravedad enorme. Lo que creo es que rápidamente hay que recomponer la institucionalidad en Venezuela y Maduro no la está garantizando. Eso sí. La solución para Venezuela no es correr detrás de Trump [Donald Trump] y llenar de marines Venezuela”.

También comentó que Macri se equivoca al intentar equiparle con el chavismo. “Sigue insistiendo que somos los mismo que Venezuela. Decir eso es arruinarse la vida a él mismo”, afirmó.

