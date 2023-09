El cantante italiano Tiziano Ferro anunció hoy que ha comenzado los trámites para divorciarse de su marido, Victor Allen, con quien se casó en julio de 2019 y convivía en Los Angeles (EE.UU.).

Feroo indicó que ha anulado todos sus compromisos pues su prioridad es estar con sus dos hijos que «no puede llevar a Italia».

Con un largo mensaje publicado por el cantante en su perfil de Instagram y dirigido a sus fieles seguidores explica el «delicado momento» que atraviesa.

Allen y Ferro se conocieron hace seis años y se casaron en julio de 2019 en Sabaudia, en la costa del Lacio (centro de Italia), el estadounidense era exconsultor de Warner Bros y actualmente es propietario de una agencia de marketing y se ha caracterizado por su discreción.

«Comenzó hace un tiempo una dolorosa separación de Victor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco iniciamos los trámites de divorcio. Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo», escribió.

El mensaje, publicado en tres idiomas, se disculpa por tener que cancelar todos los compromisos adquiridos en Italia, «especialmente la presentación de su novela» porque su prioridad son sus hijos y asegura que «este momento oscuro pasará, explica: «y volveremos a cantar y reír, a hablar de mi libro, de mi vida… de nuestra vida».

«Por el momento no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia. Por eso, con gran tristeza, me veo obligado cancelar los compromisos adquiridos con vosotros y con Mondadori para presentar mi primera novela: una cita que había estado esperando toda mi vida (…)», agregó.

Tiziano Ferro y su marido Victor Allen han tenido dos hijos en Estados Unidos en febrero de 2022 a los que llamaron Margherita e Andrea y nunca han dado a conocer los detalles del nacimiento.

El propio cantante lo anunció con una publicación en las redes sociales: «Dos llamadas telefónicas me hicieron el hombre más feliz del mundo. La primera hace unos meses: una niña. La segunda unas semanas más tarde: esta vez un niño (…)», escribió en sus redes sociales.

Recientemente el cantante de fama internacional había expresado en una entrevista a la revista «Grazia» que su mayor deseo era que Italia reconozca que sus hijos tienen dos padres o madres del mismo sexo.

«Cuando fui al consulado italiano para inscribirlos en el registro civil, ese formulario en el que se excluía el nombre de Víctor fue como una bofetada. Así que nunca los registré. En estas condiciones que distorsionan la realidad de su existencia en el mundo, no tendrán pasaporte italiano», señalaba.

