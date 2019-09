Una historia de 86 años no se cuenta fácil, en especial en estos tiempos tan convulsos para la libertad de expresión en Venezuela. Pero aún así El Carabobeño decidió asumir el reto de mantenerse como estandarte de una batalla con muy dolorosas bajas, pero con la satisfacción de no doblegarse, de no vender su identidad ni sucumbir ante las presiones totalitarias y antidemocráticas de un gobierno que cercenó de un zarpazo su edición impresa, pero no sus ganas de informar y de denunciar.

Desde aquel 1 de septiembre de 1933, cuando vio la luz la primera portada del Diario del Centro en la avenida Urdaneta de Valencia, su primera sede, hasta ahora, 1 de septiembre de 2019, en el edificio del centro comercial Omnicentro, en Naguanagua, la información no ha dejado de estar presente en sus páginas, impresas o digitales, para seguir cumpliendo con su sagrada misión de informar.

Ha habido muchos tropiezos en el camino. El más fuerte, el atentado contra la libertad de expresión protagonizado por el ex gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, para quien este diario, que plasmó denuncias sobre su mala gestión de gobierno, era una incomodidad. Aunque los zarpazos de Ameliach comenzaron en 2013, sus esfuerzos vieron frutos el 17 de marzo de 2016, cuando circuló la última edición impresa del diario, tras cesar la venta de papel periódico a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro.

Un semanario fue la apuesta siguiente. Pero nuevamente la falta de papel que exclusivamente vendía el complejo editorial Alfredo Maneiro, puso fin a este logro cinco meses después.

Hoy El Carabobeño es web. Una página atractiva y actualizada en la que se plasma el acontecer diario, regional, nacional e internacional, de la mano de un selecto grupo de periodistas que tienen en el resguardo a la libertad de expresión un compromiso de vida.

Así estamos hoy. Así seguiremos. Con nuevos proyectos para el reimpulso de nuestros contenidos, pronto daremos muy buenas noticias. El Carabobeño celebra así sus 86 años, sin tristezas ni quejas, pero si con la convicción de que es manteniendo el empeño y el compromiso como podremos salir adelante.