El cardenal Baltazar Porras fue nombrado este martes de 17 de enero por el papa Francisco como Arzobispo Metropolitano de Caracas.

Porras hizo el anuncio sobre su nueva designación religiosa, a través de su red social Twitter.

Un saludo fraterno, queridos caraqueños, en este 17 de enero de 2023, en el que el Papa Francisco me elige como Arzobispo Metropolitano de Caracas. No me siento extraño, pues nacido y criado en el corazón de la ciudad capital, me ha tocado en los pic.twitter.com/n7yW3epevQ

— Cardenal Baltazar Porras (@bepocar) January 17, 2023