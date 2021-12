El Celta de Vigo informó este jueves que cuatro jugadores de su primera plantilla han dado positivo por COVID-19, por lo que deberán permanecer aislados en sus domicilios.



La entidad gallega no ha revelado los nombres de los afectados porque «todos los jugadores de la plantilla han firmado que no autorizan a que se publiquen sus nombres porque hacerlo constituye una ilegalidad».



El equipo celeste se encuentra de vacaciones desde el pasado martes, y no retomará los entrenamientos hasta el próximo lunes 27 en la ciudad deportiva Afouteza, donde empezarán a preparar el partido del 2 de enero contra el Real Betis.