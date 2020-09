Un gol de Tammy Abraham en el descuento dio el empate a al Chelsea frente al West Bromwich Albion (3-3), en un duelo marcado por los errores defensivos de los ‘Blues’ y el sufrido empate en el tiempo de descuento.

Lampard dejó a Kepa Arrizabalaga en el banquillo tras los errores cometidos en las primeras fechas, con Willy Caballero como protagonista del arco. Sin embargo, su debut en esta Premier no fue el soñado, ya que en la primera media hora recibió tres goles que marcaron el devenir del encuentro.

Apenas a cuatro minutos del pitido inicial, el West Bromwich aprovechó el primer error defensivo de los londinenses para adelantarse en el marcador. Marcos Alonso entregó un mal pase de cabeza y la jugada terminó en los pies de Callum Robinson, que desde la zona izquierda se sacó un disparo cruzado para poner el 1-0 a favor de los locales.

Tuvieron el empate en sus botas los dos delanteros del Chelsea, Abraham y Werner, en apenas tres minutos. Pero falló el inglés primero sin acertar al arco (12′), y el alemán, posteriormente, estrelló el balón al travesaño con todo el arco a favor (14′).

No le salía nada a los de Lampard y, cuando nada podía ir peor, llegó el segundo de los locales. En el 25′, otra desafortunada pérdida en defensa castigó a los ‘Blues’. Thiago Silva, que también debutó en Premier y estrenó la cinta de capitán, tuvo un mal control y perdió la cartera contra un Robinson que no perdonó en el uno contra uno frente a Caballero y puso el segundo en su cuenta particular.

Apenas dos minutos más tarde, la noche inglesa se hacía más oscura para el Chelsea. Tras un córner, un solitario Kyle Bartley remató a placer para poner el tercer tanto de su equipo y hundir a un Chelsea que parecía no reaccionar.

Sin embargo, tras el descanso, Lampard movió el banquillo y el equipo mostró otra cara. Se marcharon Marcos Alonso y Kovacic y entraron Azpilicueta y Hudson-Odoi a un conjunto que necesitaba goles de manera urgente.

Ese tanto del descuento llegó en el minuto 55. Azpilicueta, recién ingresado, asistió a Mason Mount, que desde la frontal del área disparó para colar el balón junto al palo. Mientras que en el 70′, el otro jugador que entró tras el descanso fue el que puso el segundo de los visitantes: Hudson-Odoi, tras una gran pared con Havertz dentro del área, definió con el interior de su pie al segundo palo para dar esperanzas a los suyos.

En los minutos finales, con el Chelsea al ataque (Giroud entró por Thiago Silva), llegó el gol que les salvó de la derrota y les el punto que se llevaron a casa. Abraham aprovechó un rechace del portero del West Bromwich para marcar a placer y sellar el empate.

Los ‘Blues’ tienen un balance de una victoria, un empate y una derrota, resultados que se quedan cortos para las aspiraciones del club londinense en la Premier League. Por su parte, el West Bromwich lleva dos derrotas y el empate conseguido ante los de Lampard.