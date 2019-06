El colombiano Eduardo Castro se alza como mejor pizzero de Latinoamérica

El evento reunió en la capital argentina a 36 chefs de once países, quienes cocinaron un total de 126 pizzas para demostrar su valía en las diferentes categorías de Pizza sin gluten, Pizza In Teglia, Pizza In Pala, Pizza al estilo de cada país y Pizza a "Cajón Sorpresa"