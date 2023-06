“En efecto, la primaria es un punto resaltante dentro del cronograma electoral, pero ocurrirán al menos dos coas. La primera será tensar al máximo el asunto de la unidad entre los diversos factores políticos y sociales. De acuerdo a un pacto preexistente, el ganador de la primaria será apoyado por el resto de las organizaciones que participaron en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2024”. Eugenio Montoro

La Comisión Electoral de Primaria después de una justificada y larga espera: de consultas con todos los aspirantes a candidatos, partidos políticos y sociedad civil organizada, —engorrosa y comprometedora medida, ya sabemos— decidió que definitivamente el Consejo Nacional Electoral participe en la organización de la elección que se llevará a cabo el 22 de octubre de este año. Antes de esta determinación las especulaciones políticas sobre este tema estaban regadas por todas partes; la mayoría de las especulaciones provenientes del ala opositora. 1) La principal objeción, era o es, que aceptar que el CNE meta su nariz en la primaria es decretar la muerte de este modelo de elección ya que traería como consecuencia que María Corina Machado quien abandera todas las mediciones de popularidad y aprobación, tome la determinación de no participar en ella. 2) Por otra parte, han surgido opiniones que especulan que las elecciones con participación del CNE —los centros de votación alcanzarían mayor espacio territorial— es decir, llegaría hasta los lugares más recónditos de nuestra geografía. Por supuesto, que mucho más allá si se hiciera de manera manual como es la preferencia de la líder de Vente Venezuela. Estas conclusiones que también provienen de la misma oposición se fundamentan en el hecho de que ellos creen que MCM en los sectores más apartados del país no tiene el favoritismo de los venezolanos ubicados en la periferia. Sin embargo, difiero de esa afirmación. Habría que estirar más esas aéreas territoriales y llevarlas hasta las zonas que viven prácticamente aisladas de todo tipo de información. Tanto que en esas zonas ubicadas en las antípodas del país desconocen la crisis y hasta las razones por las que unos líderes políticos son más rechazados que otros.

En conclusión, esta fortaleza que le daría la elección primaria al candidato o candidata de la oposición sería el punto uno del comprobante necrológico del régimen. En conversaciones sostenidas con varios de los candidatos presidenciales, muchos de ellos lo han dicho sin reservas, que en el supuesto de no ser ellos los favorecidos apoyan al candidato que resulte victorioso el 22 octubre. Por otra parte, no tengo dudas de que aquellos que no se sumen a este veredicto popular les esperan la oscurana del bosque de Escocia. Súmele que es cuesta arriba que Nicolás Maduro con 85 % de rechazo tenga alguna oportunidad de ganar una votación que sea medianamente equivalente. Por supuesto, pienso en el ventajismo, en las amenazas, las emboscadas, como le ocurrió a Henrique Capriles en Carabobo y más tramoyas y más enredos… Este gobierno está aterrado, por una parte, porque sus diferencias políticas han aflorado, su partido ha perdido el respaldo popular que otrora tuvo y la oposición de tantos golpes que se ha dado, ha ido aprendiendo…

Hasta la fecha se ha ido cumpliendo casi a la perfección lo profetizado por algunos analistas y dirigentes políticos sobre los pros y los contras de la elección primaria fijada para el 22 de octubre. Entre los vaticinios positivos se apuntaban que este método electivo era una manera de conseguir sacar de la desesperanza, del sopor, del letargo, a más del 85 % de los venezolanos quienes aspiran con premura salir del régimen que preside NM. La primaria pasó de ser un motivo de conflicto, de diatriba, como método eleccionario de las fuerzas opositoras, a una tortura que atormenta hasta el insomnio a la dirigencia de lo poco que queda del chavismo-madurismo. Ante este contexto, creemos que con la búsqueda de consensos y diálogo político conseguiremos avanzar en la construcción de una agenda que contribuya a satisfacer las grandes necesidades de la ciudadanía…

