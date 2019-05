El diputado venezolano Américo De Grazia, acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de estar involucrado en el fallido alzamiento militar de la semana pasada, se refugió este jueves en la embajada de Italia para evitar ser detenido y exhibido como un “trofeo”, informó el propio legislador.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario de Bolívar anunció que entró en calidad de “huésped” a la Embajada de Italia en Caracas, al igual que su colega Mariela Magallanes, que también pertenece a La Causa R.

No le daré el gusto, a la #NarcoDictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los DDHH, corrupción, narcotrafico y terrorismo. Sigo en la lucha. #VenezuelaValeLaPena. Y agradezco la acogida de ITALIA.

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) May 9, 2019