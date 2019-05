La abogada, Theresly Malavé, defensa del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, informó que cumplen 17 días sin conocer su paradero y hasta el sitio en el cual posiblemente esté recluido.

“Fuimos al tribunal el pasado viernes, el juez nos notificó que se había revocado la medida en su contra el 24 de abril y, de allí en adelante, no hay más nada (…) allí no se justifica si la aprehensión se debe a esa revocatoria de la medida no hay ninguna información al respecto”, dijo Malavé, quien precisó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no termina de informar si el parlamentario se encuentra recluido en el Sebin.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, la jurista repudió que se le haya violado la inmunidad parlamentaria a su defendido, al igual que sus derechos como ciudadano venezolano, los cuales están contemplados en la Carta Magna.

Caro estuvo preso 15 meses y había salido de prisión en junio del año pasado, como parte de las medidas especiales acordadas por el presidente, Nicolás Maduro, durante un nuevo proceso de diálogo, pero el pasado 26 de abril fue detenido cuando se encontraba en Las Mercedes.

Con información de Unión Radio