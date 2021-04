Trotamundos de Carabobo continuó con su gran momento de forma tras vencer a Centauros de Portuguesa (74-66), logrando, de esta manera, su sexta victoria consecutiva.

El “Expreso Azul” salió al parqué con Elvis Báez, Joe Menéses, Donta Smith, Fernando Fuenmayor y Carlos Milano. Mientras que el equipo llanero tuvo a José

Bracho, Kelvin Peña, Luis Germany, Hebert Bayona y a Yoeser Valera.

Desde el inicio del desafío, los carabobeños se apoyaron en el juego colectivo para sacar ventaja ante su rival, sumando puntos todo el quinteto titular para así imponerse en el primer cuarto con un parcial de 15-13.

El segundo período fue el único que dominó el equipo de Portuguesa, gracias al juego interno que ayudó a superar en la zona de la pintura al cuadro de Carabobo. A pesar de la amplia superioridad en ese aspecto del juego, apenas ganaron el parcial 20-16 para irse al descanso arriba por dos puntos (33-31).

Para la segunda mitad, los dirigidos por Alfredo Madrid siguieron fiel a su esquema, basados en el juego colectivo y a una férrea defensa, Trotamundos pudo remontar y tomar una ventaja que no dejó escapar. Donta Smith aportó 5 puntos y 4 rebotes en ese parcial, para que el Expreso se impusiera 18-14.

Con el partido 49-47 favorable a los azules, el plan siguió siendo el mismo para el último tramo del encuentro. Trotamundos basó su juego en la rotación del balón y en el aporte colectivo para terminar sacando mayor ventaja de 25-19 y darle cifras definitivas al compromiso.

Los más destacados por los valencianos fueron Joe Menéses con 18 puntos y un alto 50% en lances de campo (6-12), Elvis Báez con 16 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, Carlos Milano con 14 puntos y rebotes, y Donta Smith con 11 cartones y 11 balones capturados.

“A pesar de que soy novato he recibido bastantes minutos. Eso me ha sorprendido bastante, pero me gusta porque confío en mí y creo que estoy haciendo un buen trabajo

en el equipo”, expresó Meneses, que tuvo su mejor partido hasta ahora en la Superliga.

De esta manera el “Expreso Azul” colocó su registro en 7-1,

sumando 15 puntos en el Grupo B. Este jueves iniciarán la segunda vuelta enfrentando a Gigantes de Guayana a las 2:05 de la tarde.

Nota de prensa