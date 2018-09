El gobierno escamoteó el ingreso de los trabajadores universitarios. Las tablas salariales asignadas por el Ejecutivo bajaron de 35 a menos de dos salarios mínimos el ingreso de un profesor titular a dedicación exclusiva en cualquier universidad del país.

Durante una protesta por el respeto a sus derechos laborales, realizada a las afueras de El Carabobeño, profesores y empleados universitarios protestaron el atropello. A esta actividad no asistieron ni el presidente de la Asociación de Profesores de la UC, (APUC), Euclides Querales, ni el presidente del Sindicato de Empleados de esa casa de estudios, (AEUC) Pedro Ulacio.

En esta redacción, Eugracia Guzmán, secretaria de la APUC; Raúl Núñez, representante de los profesores ante el Consejo de Facultad de de Ciencias Económicas y Sociales; Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la UC y María Luisa Aguilar, exrectora de esa casa de estudios, criticaron la nueva tabla salarial presentada por el Gobierno y que la UC pagará este viernes.

Ese es un pago ofensivo para el sector universitario, condenó la ex rectora de la UC, María Luisa Aguilar. “Es el mismo cancelado en julio y agosto, pero expresado en bolívares soberanos”

La profesora explicó que los universitarios poseen una tabla salarial cuyo piso de arranque es de 4.75 salarios mínimos nacionales. Luego vienen las inter-escalas para el personal administrativo, personal docente y personal obrero. Cumpliendo las inter-escalas, el personal docente de más alta categoría, vale decir un titular a dedicación exclusiva, tenía un salario para el mes de agosto de 2018, equivalente a 35 salarios mínimos nacionales”.

Ahora, el gobierno pretende imponer una tabla salarial que envió a las universidades la semana pasada, de 1.1 salarios mínimo nacionales, que acabando con las inter-escalas llega a 1.6 o 1.7 más o menos para un titular a dedicación exclusiva, que es el máximo escalafón y máximo sueldo.

Explicó la profesora Aguilar que el salario a devengar por un profesor universitario fijo sería de 3 mil 200 bolívares soberanos, menos de dos salarios mínimos. “Y este sería el que más ganaría”.

Esto es algo innecesario para el sector, porque si en agosto estábamos mal con la contratación colectiva que el Gobierno había firmado con algunos gremios, cómo nos podemos sentir hoy cuando ni siquiera están cumpliendo con los salarios establecidos que nos pagaron en julio y agosto, criticó la ex rectora.

La profesora Aguilar habló de otro problema puntual. Se trata del pago que ordenaron para esta semana, y que según anunció de la rectora Jessy Divo de Romero, en la UC se concretará este viernes. “Antes se cobraban 35 millones por quincena, ahora serán 350 bolívares soberanos. Más un anticipo de salario mínimo de 420 y la cestatícket, es decir, menos de 800 bolívares soberanos. Los profesores cobrarán por debajo de lo que devenga un pensionado y todos los trabajadores del país”.

Esta situación tiene realmente molesto y angustiado a todo el sector y va a generar una gran crisis, pues no se trata solamente de lo que va a ocurrir mañana con el pago de ese sueldo, sino de lo que el Gobierno piensa implementar para el resto del año como tabla salarial definitiva.

María Luisa Aguilar destacó que el sector universitario no piensa quedarse de brazos cruzado y que lucharán porque esto no ocurra. “De otra manera, estaríamos nosotros contribuyendo con la muerte de la universidad venezolana. Qué profesor de calidad se va a quedar en esta universidad, qué profesor que realmente piense en dedicarle tiempo a la investigación, a la extensión, a la docencia, con estos salarios de hambre, de miseria, que no alcanzan para la canasta básica ni mucho menos para el resto de los problemas que se presentan en el día a día, en una época de hiperinflación como la que estamos viviendo”.

Gobierno decretó la pobreza del trabajador universitario

Ulises Rojas, vicerrector académico de la UC, recalcó que en el marco de ese decreto de sueldos y salarios se decreta la pobreza absoluta del profesor universitario, del empleado y el obrero, ya que además están conculcando un derecho constitucional de progresividad de los derechos y de las conquistas laborales.

Rojas advierte que esto se da en un momento en el que lanzan un decreto de Emergencia Financiera, que en su segundo artículo tiene 35 puntos, con lo cual se puede decir, que definitivamente en letra escrita el gobierno asumió todo el control del Estado y lo va a manejar por decreto. Acaban con la democracia y con el derecho a la protesta, propio de un Estado autoritario y policial. “Por eso lo que debemos, en el reinicio de actividades, es salir a protestar, ya que a la universidad no le queda nada para producir una academia de calidad”.

Diáspora universitaria: 40% de estudiantes y 25% de profesores

El vicerrector académico recalcó que actualmente existe un 40% de estudiantes que se han retirado de la universidad y un 25% de profesores. Aquí nos quedamos los profesores que estamos a punto de jubilarnos o los jubilados que tienen mucho que dar a la academia y a la ciencia.

Esa es nuestra principal fortaleza, por lo que hacemos un llamado a todos esos sectores de estudiantes, empleados y obreros y que se incorporen a la lucha para resurgir como universidad popular, autónoma y democrática en Venezuela, dijo el vierrector académico de la UC.

Cronograma de acciones de calle

El profesor Raúl Núñez, representante de los profesores ante el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, afirmó que lo que se intenta es salir al paso a toda esta política gubernamental que lo que busca es, en definitiva, el cierre de las universidades autónomas.

Núñez explicó que se estableció un cronograma de actividades que cumpla los lineamientos establecidos por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, (Fapuv) y otra federaciones y sindicatos, que exigió salir a la calle antes del inicio de clases

El docente subrayó que para la semana que viene habrán más actividades de sensibilización del profesorado y personal administrativo y obrero en contra del escamoteo grosero, escandaloso del salario de los trabajadores universitarios y de otros derechos laborales, ejecutado por el ministro Hugbel Roa.

Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la UC, por su parte señaló que siguen la misma tónica de organizarse para trabajar en una misma dirección y como un solo cuerpo, en defensa de la progresividad de los derechos laborales.

La convocatoria es para este viernes a las 10:00 de la mañana en la sede de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo en El Recreo.