Como Deivis Geovanny Contreras, de 28 años de edad, fue identificado el hombre que la noche del lunes fue linchado por una poblada en el barrio San Miguel, Cota 905, parte alta de El Paraíso.

A pesar de las versiones difundidas por las redes sociales ilustradas con la fotografía del difunto junto a un letreo calificándolo de “sádico”, familiares y amigos negaron la especie y defendieron a Contreras.

Dijeron que el hombre era ampliamente conocido en el barrio donde vivió toda su vida, era vigilante en el Hospital Universitario de Caracas y justamente regresaba de su trabajo el lunes a las 7 de la noche, cuando unos delincuentes lo secuestraron llegando a su casa y lo bajaron hasta la avenida Antonio Guzmán Blanco, para darle muerte y quemarlo.

Contreras vivía con su pareja y sus dos hijos, una hembra de 7 años y un varón de 5.

Los vecinos piensan que se trató de un chisme, urdido por la propia pareja de Contreras, movida por los celos o manipulada por otro hombre. Ella no ha dado la cara, no fue a la morgue ni se presentó en el entierro. Se supo en el barrio que los delincuentes que mataron a Contreras pertenecen a una banda y le dijeron a la mujer que no querían verla en el sepelio.

En la morgue estaban familiares y amigos del difunto. Contreras era mayor de 4 hermanos y sus allegados aseguran que nunca se metió en problemas.

-Eso lo hicieron sin averiguar, la gente está extrañada. Era un padre de familia, que iba de su trabajo a su casa, nunca consumió drogas, vivía pendiente de sus hijos, de buscarles la comida, comentó un vecino.

El cadáver quedó en tan malas condiciones que ayer esperaban retirarlo de la morgue, para velarlo en urna sellada un par de horas en la capilla del Cementerio General del Sur e inmediatamente sepultarlo.