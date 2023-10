El Inter de Milán, vigente subcampeón de Europa, estrenó su casillero de victorias en la presente edición de la Liga de Campeones, tras imponerse este martes por 1-0 al Benfica, en un duelo de estilos en el que los «nerazzurri» impusieron su gusto por el vértigo y la velocidad.

Y es que si los de Simone Inzaghi demostraron desde el primer momento su decidida apuesta por un juego directo que les permite llegar al área contraria con apenas tres o cuatro pases, los del alemán Roger Smith no renunciaron al elaborado juego que ya convirtió al Benfica el pasado curso en unos de los equipos más atractivos de la competición.

De hecho, el conjunto lisboeta no dudó en renunciar a la presencia de un nueve puros para dar la mayor movilidad posible a un ataque en el que volvió a jugar, de nuevo, un papel fundamental el veterano argentino Ángel Di María.

Si el Benfica no contó con un delantero centro al uso, el Inter sí lo hizo con un uno, el argentino Lautaro Martínez, que llegaba a la cita tras anotar el pasado domingo cuatro golea a la Salernitana en tan sólo treinta y cinco minutos.

Pero las mejores ocasiones del conjunto italiano no fueron del internacional argentino, sino del lateral neerlandés Denzel Dumfries, encargado de dar junto con Federico Dimarco vuelo por las alas al juego del Inter.

Dumfries, que a los cuatro minutos sirvió un excelente balón al que no llegó por poco el armenio Henrikh Mkhitaryan, pudo adelantar a los once minutos a los locales en un marcador tras tocar de cabeza un disparo de Alessandro Bastoni.

Sin embargo, cuando el Inter de Milán pareció decantar la contienda a su favor con su veloces transiciones, el Benfica dejó claro que no había viajado a San Siro para irse de vacío con una inmejorable ocasión de Fredrik Aursnes.

El internacional noruego no desaprovechó el despiste de la zaga italiana, que pareció no recordar que no hay fuera de juego en los saques de banda, para plantarse completamente sólo a los trece minutos delante del portero Yann Sommer que salvó a su equipo con una gran intervención.

Un susto que no rebajó las revoluciones del Inter que siguió insistiendo una y otra vez en su idea de robar el balón y correr hacia la portería contraria a la máxima velocidad, aunque sin la precisión necesaria para convertir sus fulgurantes transiciones en claras ocasiones de gol.

Precisión que los de Simone Inzaghi si demostraron en el primer cuarto de hora de la segunda parte, en el que el Inter dispuso de tres inmejorables ocasiones para inaugurar el marcador.

Pero si Dumfries no fue capaz de precisar a los 53 minutos su imponente cabezazo, el argentino Lautaro Martínez se empeñó en estrellarse con los palos, tras enviar en el 55 un balón al larguero y seis más tarde, en el 61, otro al poste.

Fiel reflejo de la superioridad de un Inter que encontró premio a su ambición ofensiva con el gol del francés Marcus Thuram, que estableció a los 62 minutos el 1-0 al culminar una nueva internada por la banda derecha del incansable Denzel Dumfries.

Un marcador que los locales pudieron ampliar, pero no fue la noche de Lautaro Martínez, que desperdició dos inmejorables ocasiones para lograr el segundo tanto para los vigentes subcampeones de Europa.

Sin embargo, el delantero argentino vio como, primero, su compatriota Nicolás Otamendi con una milagrosa acción defensiva y, posteriormente, el cancerbero ucraniano Anatoliy Trubin, con una no menos notable intervención, evitaron que pudiera cantar gol.

Pero no así cejó en su empeño Lautaro Martínez, que en el minuto 86 volvió a toparse con el guardameta del Benfica, que no pudo evitar, sin embargo, que el equipo «encarnado» encajase su segunda derrota consecutiva en la competición.

Todo lo contrario que el Inter que se situó en la segunda plaza del grupo D igualado a puntos con la Real Sociedad, que ocupa la primea plaza por su mejor diferencia de goles.Ficha técnica

1 – Inter de Milán: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Darmian, m.73), Barella (Klaassen, m.91), Calhanoglu (Asilani, m.84), Mkhitaryan, Dimarco (Carlos Augusto, m.84): Thuram (Alexis Sánchez, m.73) y Lautaro Martínez.

0 – Benfica: Trubin; Bah (Araújo, m.23), Otamendi, Morato, Bernat (Cabral, m.80); Joao Neves, Kokcu (Musa, m.69); Di María (Jurasek, m.80), Aursnes, Rafa Silva (Chiquinho, m.68) y Neres

Goles: 1-0, m.62: Thuram.

Árbitro: Danny Makkelie (NED). Mostró tarjeta amarilla a Lautaro Martínez, Dumfries y Asilani por el Inter de Milán.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo D de la Liga de Campeones disputado en el estadio de San Siro de Milán.

