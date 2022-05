El Museo del Louvre ha interpuesto una demanda contra el individuo que este domingo lanzó una tarta contra el cristal que protege a la Gioconda, de Leonardo Da Vinci, disfrazado en silla de ruedas y con una peluca de mujer.

Fuentes del Louvre indicaron a EFE que el museo ha interpuesto ya la denuncia contra un visitante que simuló tener una discapacidad para acercarse a la vitrina de seguridad en la que se encuentra la Gioconda, uno de los principales reclamos del museo parisino.

«El Louvre aplicó el procedimiento habitual previsto para personas con movilidad reducida, permitiéndole admirar esta obra mayor del Louvre», indicó la institución, que renovó recientemente la sala en la que se expone el lienzo para acoger por filas las grandes concentraciones de visitantes que se amontonan delante del cuadro.

Según el museo, una vez que el individuo se encontraba cerca del cuadro lanzó una tarta que había escondido entre sus objetos personales, pero ésta no provocó daños en la Gioconda, que se encuentra protegida por un cristal antibalas.

«El individuo fue inmediatamente agarrado y evacuado por los agentes de seguridad y después entregado a la policía, que acudió al recinto», añaden.

En varios vídeos publicados por los visitantes en redes sociales, se ve a un individuo en silla de ruedas, con peluca y gorra, siendo conducido al exterior de la sala por el personal de seguridad mientras grita: «Pensad en la Tierra. Hay gente que está destrozando el planeta. Es por ello que he hecho esto».

Aunque no hay imágenes del momento en que hombre lanza la tarta, las instantáneas de los visitantes permiten ver al personal del Louvre recogiendo los restos de la tarta y limpiando el cristal, que quedó manchado durante un rato.

«Esto es una locura para mí pero un hombre vestido de anciana ha saltado de una silla de ruedas y ha intentado romper el cristal a prueba de balas de la Mona Lisa. Luego ha procedido a embadurnar el cristal con tarta y arrojar rosas por todas partes, antes de ser abordado por la seguridad», escribió en Twitter el usuario @lukeXC2002.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022