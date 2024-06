El MAS pide un acuerdo que garantice reconocimiento del resultado electoral

La vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, indicó este lunes que es necesaria la firma de un acuerdo electoral que garantice el reconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

Verdeal indicó, de acuerdo a una nota de prensa publicada en Instagram, que este convenio puede ser promocionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al tiempo que dijo que debe incluir a «todos los sectores democráticos» que están participando en los comicios.

El pasado 6 de junio, el exgobernador antichavista César Pérez Vivas alertó sobre un supuesto plan del Gobierno de Venezuela para anular la candidatura presidencial del exembajador Edmundo González Urrutia, quien cuenta con el respaldo del principal bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), así como del MAS.

Solicitan acuerdo y alertan de reuniones entre el chavismo y el TSJ

Según dijo, en un video compartido en X, «en las últimas horas», el presidente del Parlamento y jefe del comando de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, y el diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, han celebrado reuniones con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conformado por jueces afines al Gobierno.

«(Esto) con el objetivo de anular la candidatura de Edmundo Gónzález en las tarjetas que tiene la oposición, de modo que nosotros abandonemos el trabajo electoral», prosiguió, sin mostrar pruebas de sus acusaciones.

Entretanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el domingo a la PUD de preparar protestas violentas en el contexto de los comicios presidenciales, en los que buscará un tercer sexenio en el poder.

«Ellos no están haciendo campaña electoral, ellos lo que están preparando es una gran guarimba (protesta violenta). Estemos claros de eso, y no se los voy a permitir, no se lo vamos a permitir», dijo el mandatario durante un acto proselitista con dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).

