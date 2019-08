El mensaje de John Bolton a la FAN: “No deben ser títeres del régimen cubano”

“Hay entre 20 y 25 mil cubanos, paramilitares y militares, que puede que no usen uniformes, no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro sino para dirigirlo. Si esos 20 o 25 mil cubanos se fueran a casa al medio día, hoy en la media noche Maduro ya no estaría en el poder", reiteró